Полонский объявил о выдвижении в президенты

Опальный бизнесмен Сергей Полонский, осужденный на пять лет лишения свободы по делу о хищениях при строительстве элитного жилья, но освобожденный от наказания, сделал громкое заявление. Предприниматель собирается баллотироваться в президенты России.

Мосгорсуд оставил приговор Пресненского суда Москвы от 12 июля в отношении бизнесмена без изменений, а апелляционное представление - без удовлетворения. Такое же решение суд вынес в отношении сообщников предпринимателя – Александра Паперно и Алексея Пронякина, которые тоже были освобождены от отбывания уголовного наказания за истечением срока давности преступления.

Предприниматель отметил, что ожидал подобного решения Мосгорсуда. Более того, он сделал громкое заявление. Сергей Полонский объявил, что будет баллотироваться в президенты России, передает "Интерфакс". Примечательно, что ранее бизнесмен говорил о намерениях "перевернуть мир".

Напомним, ужесточить наказание Полонскому просила прокуратура. Ранее суд переквалифицировал обвинение предпринимателю на более мягкую статью – мошенничество в сфере предпринимательской деятельности.

Я свободен! — Сергей Полонский (@polonium_194) 12 июля 2017 г.

По версии следствия, в 2008-2009 годах экс-руководитель корпорации Mirax Group Сергей Полонский совместно с членами совета директоров похитил деньги участников долевого строительства многоквартирных домов ЖК "Кутузовская миля" и "Рублевская Ривьера". Известно, что общая сумма похищенного превысила 2,6 миллиарда рублей.