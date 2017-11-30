Никита Белых обвенчался в СИЗО "Лефортово"

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых совершил обряд венчания с женой в СИЗО "Лефортово". Об этом рассказал его адвокат Даниил Берман.

Юрист поздравил Екатерину Рейферт, которая 14 ноября стала супругой обвиняемого в коррупции чиновника, с венчанием. Берман рассказал, что именно церковное таинство было главной целью влюбленных. "Но поскольку в настоящее время Церковь не даёт разрешение на Венчание без Свидетельства о регистрации брака, то в первую очередь необходимо было зарегистрировать брак в органах ЗАГС. А на это ушло долгих 1,5 года!", – написал Берман.

Он отметил, что это было первым венчанием на территории следственного изолятора Лефортово. По словам юриста, именно поэтому волновались и сотрудники тюрьмы и, естественно, сами венчающиеся.

Ранее бывший губернатор Кировской области Никита Белых наконец-то женился на своей возлюбленной Екатерине в СИЗО. В своем аккаунте в Facebook девушка изменила статус на "вышла замуж за Никиту Белых" и фамилию. О желании сыграть свадьбу с Екатериной в СИЗО Белых заявлял еще в прошлом году. Однако руководство изолятора постоянно откладывало торжество.

Еще в 2016 году администрация "Лефортово", в котором находится Белых, потеряла разрешение на заключение брака, выданное следователем. После этого Екатерину Рейфет признали свидетелем по делу о получении бывшим чиновником взятки. Это лишило девушку возможности посещать жениха в изоляторе. Только сейчас, после того как она дала все возможные показания, суд разрешил паре пожениться.

Избранницей бывшего губернатора стала 30-летняя поэтесса Екатерина. О новой возлюбленной Белых известно, что она окончила философский факультет МГУ, а на досуге любит "тишину, стрельбу и хорошие книги". Судя по всему, девушке нравится декламировать стихи на камеру. В одном из роликов Рейферт в весьма эротичном наряде читает "Нет ни в ком твоих нот".