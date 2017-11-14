Никита Белых женился в СИЗО

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых наконец-то женился на своей возлюбленной Екатерине в СИЗО. Об этом официально сообщил адвокат экс-чиновника Андрей Грохотов.

"Мой подзащитный сочетался браком со своей невестой", – заявил правозащитник. Грохотов уточнил, что церемония состоялась 14 ноября в "Матросской тишине", передает Russia Today.

Таким образом, теперь Никита Белых и его возлюбленная Екатерина Рейферт официально стали мужем и женой. Отметим, что новоиспеченная супруга экс-губернатора также поспешила сообщить всему миру о своем новом социальном статусе.

В своем аккаунте в Facebook девушка изменила статус на "вышла замуж за Никиту Белых" и фамилию. Напомним, о желании сыграть свадьбу с Екатериной в СИЗО Белых заявлял еще в прошлом году. Однако руководство изолятора постоянно откладывало торжество.

Напомним, экс-губернатор Кировской области обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Сейчас Белых ждет суда в СИЗО "Матросская тишина".

Избранницей бывшего губернатора стала 30-летняя поэтесса Екатерина. О новой возлюбленной Белых известно, что она окончила философский факультет МГУ, а на досуге любит "тишину, стрельбу и хорошие книги". Судя по всему, девушке нравится декламировать стихи на камеру. В одном из роликов Рейферт в весьма эротичном наряде читает "Нет ни в ком твоих нот".