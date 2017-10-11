Никита Белых сделал предложение возлюбленной прямо в суде

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых сделал предложение своей девушке Екатерине Рейферт. Случай произошел во время суда над экс-руководителем региона.

После перекрестного допроса обвиняемого в получении взятки в особо крупных размерах бывшего чиновника, судья Татьяна Васюченко спросила у Белых, есть ли у него вопросы к Рейферт, которая проходит по делу свидетелем. Он ответил утвердительно и предложил Екатерине выйти за него замуж. Девушка сказала "да".

Как объяснил Андрей Горохов, адвокат Никиты Белых, бывший губернатор не случайно сделал предложение своей невесте именно сейчас. "После того, как она была допрошена сегодня как свидетель, суд уже не видит препятствий для того, чтобы они имели возможность свиданий для заключения брака. Она уже не представляет интереса как источник доказательств. Бумагу соответствующую в суде мы сегодня получили. Екатерина теперь будет реализовывать свои права, связанные с посещением изолятора", – рассказал Горохов изданию "Говорит Москва".

Отметим, что влюбленные уже несколько раз были вынуждены переносить свадьбу. Еще в 2016 году администрация следственного изолятора "Лефортово", в котором находится Белых, потеряла разрешение на заключение брака, выданное следователем. После этого Екатерину Рейфет признали свидетелем по делу о получении бывшим чиновником взятки. Это лишило девушку возможности посещать жениха в изоляторе. Только сейчас, после того как она дала все возможные показания, суд разрешил паре пожениться.

Напомним, Никита Белых был задержан 24 июня 2016 года в одном из столичных ресторанов. Бывший губернатор Кировской области подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Сам он свою вину отрицает. В конце августа Пресненский суд Москвы подлил арест бывшего губернатора Кировской области Никите Белых на полгода. За месяц до этого Следственный комитет заявил, что расследование уголовного дела в отношении Никиты Белых полностью завершено.