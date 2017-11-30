Россиянкам будут платить за жизнь с оленеводами

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Кобылкин сообщил, что с 2018 года жены оленеводов будут получать зарплату. Ранее женщин, ведущих хозяйство в чуме, оформляли как оленеводов третьего разряда, что не вполне соответствовало их функциям.

По словам Кобылкина, должность чумработницы вошла в реестр профессий России. Теперь женам оленеводов, ведущим хозяйство в чуме, полагается зарплата. "Чумработница уже законом утверждена. У нее будут выплаты, будет заработная плата с Нового года", – заявил он.

Кобылкин "бился и переживал" за то, чтобы жен оленеводов уравняли в правах со всеми остальными, так как они "основа коренных жителей Ямала и их будущего". Ранее чумработниц оформляли как оленеводов третьего разряда, что не соответствовало их функциям и не гарантировало социальной защиты, пишет ТАСС.

"Практически каждая чумработница у нас – многодетная мама. Самое большое количество многодетных семей по динамике – у коренных жителей, самое большое количество новорожденных детей – среди коренного населения", – подчеркнул Кобылкин.

В ЯНАО живут 42 тысячи представителей коренных народов Севера – ненцы, ханты и селькупы. Многие из них занимаются оленеводством.