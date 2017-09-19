Найден идеальный размер воробья

Биологи давно ломали головы, почему животные не эволюционируют в сторону укрупнения размеров при отсутствии врагов и естественных конкурентов. Ответить на этот вопрос ученым помогли птицы.

Хенрик Йенсен, автор исследования из Норвежского университета говорит, что проведя искусственный отбор среди птиц они обнаружили, что для каждого вида пернатых есть свой оптимальный размер, который помогает им выживать холодной зимой и избегать когтей хищников летом. Он подчеркивает, что такое же правило верно и для всех остальных животных Земли, именно поэтому по планете не ходят огромные мыши и карликовые слоны.



Эксперимент, после которого ученые пришли к такому выводу, проводился на трех изолированных друг от друга островах – Вега, Лека и Хестмона. Они находятся к северу от побережья Норвегии. Ключевым фактором в выборе именно этих клочков суши для исследования стала их обособленность – туда почти не попадают новые птицы.

На каждом из островов биологи пытались изменить эволюционный путь воробьев, заставить их развиваться в нужную ученым сторону, меняя условия обитания. На Веге они хотели заставить птиц эволюционировать в сторону уменьшения размера особи, а на Лека наоборот, пытались укрупнить птиц. Всех пернатых, которые выбивались из среднего размера ученые отловили и выслали в южную часть Норвегии пока продолжалась первая часть эксперимента по "искусственной эволюции" – это почти 10 лет.

Результаты оставшихся на островах птиц начали фиксировать спустя три года после старта исследования. Их размеры и правда начали меняться в заданную учеными сторону. Как только эта тенденция стала массовой среди воробьев, населяющих территорию эксперимента, биологи прекратили любое влияние, вернув пернатых в естественное состояние. В результате, через шесть лет почти все птицы восстановили свои первоначальные размеры.

Ученые уверены, что такое развитие событий свидетельствует о том, что у животных есть некий идеальный размер, максимально комфортный для тех условий, в которых живет популяция. Например, слишком большие птицы быстро станут жертвой хищников, а маленькие будут намного чаще умирать от переохлаждения и неспособности добыть себе пищу.