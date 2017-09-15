Ученые признали кошек жидкими

В Гарвардском университете (США) состоялась 27-я по счету церемония вручения Шнобелевской премии – престижной награды за самые необычные и остроумные научные открытия. Одним из самых ярких триумфаторов мероприятия стал физик Марк-Антуан Фардин, доказавший жидкое состояние кошек.

Одна из главных наград досталась ученому за труд "О реологии кошек". В нем физик доказал, что пушистые домашние питомцы обладают необычными для живых организмов физическими свойствами. Согласно работе ученого, кошки способны одновременно поддерживать и твердое, и жидкое состояние.

Свой вывод Фардин основывает на известной всем способности животного принимать форму емкости, в которой оно находится. Так, например, кошки "растекаются" по вазе, в которую залезают. При этом, физик установил, что у взрослых кошек лучше получается становится жидкостью, чем у котят, передает Ura.ru.

Еще одна премия досталась группе швейцарских ученых, которые установили, что игра на музыкальном духовом инструментеаборигенов Австралии – диджериду, – способна уменьшить храп. Лауреатом Шнобелевской премии также стал ученый, обнаруживший, что контакт с живым крокодилом будоражит желание сыграть в азартные игры.

Напомним, ежегодно в США проходит церемония вручения Шнобелевской премии. Ученых награждают за самые нелепые и яркие научные открытия. Традиционно мероприятие предваряет награждение Нобелевской премией. Отметим, что нередко триумфаторы Шнобеля заставляют публику сначала посмеяться, а затем задуматься над чем-то важным.