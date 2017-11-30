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Общество

В Москве устранили аварию на трубопроводе

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На магистральной линии трубопровода на востоке Москвы произошел прорыв. Без отопления остались около двух миллионов человек, проживающих в районах Гольяново, Измайлово, Сокольники и Соколиная Гора. В результате аварии пострадали семь человек. Один из них с сильнейшими ожогами находится в больнице в критическом состоянии.

Аварийные службы локализовали прорыв и восстановили подачу тепла в дома, передает EG.ru со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова. Поступление тепла подтвердили и местные жители.

30 ноября 2017, 08:02

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