В Москве устранили аварию на трубопроводе

На магистральной линии трубопровода на востоке Москвы произошел прорыв. Без отопления остались около двух миллионов человек, проживающих в районах Гольяново, Измайлово, Сокольники и Соколиная Гора. В результате аварии пострадали семь человек. Один из них с сильнейшими ожогами находится в больнице в критическом состоянии.

Аварийные службы локализовали прорыв и восстановили подачу тепла в дома, передает EG.ru со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова. Поступление тепла подтвердили и местные жители.