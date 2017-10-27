Энергосистема Москвы полностью готова к зиме

Мэр столицы Сергей Собянин оценил готовность энергосистемы города к предстоящим холодам. Речь о том, как город встретит зиму, шла в ходе визита московского градоначальника на районную тепловую станцию "Жулебино". Коммунальщики заверили его, что Москва готова к пониженным температурам.

Столичный глава Сергей Собянин осмотрел одну из районных тепловых станций в преддверии наступления зимних холодов. В ходе поездки на РТС "Жулебино", входящую в состав ТЭЦ-22 "Мосэнерго", мэр Москвы оценил готовность энергосистемы.



Во время осмотра станции столичный градоначальник спросил у сопровождавших его чиновников и энергетиков, как они оценивают подготовку города к зимнему периоду. "Зима уже не за горами, – напомнил он. – Сегодня пошел снег. Как система в целом готова?"

Отвечая на вопрос Собянина, управляющий директор "Мосэнерго" Александр Бутко заверил, что все объекты компании к отопительному сезону подошли во всеоружии. Все необходимые мероприятия проведены, доложил он.

Пользуясь случаем, градоначальник поздравил коллектив "Мосэнерго" с днем рождения компании. Отмечающее в этом году 130-летие предприятие работает успешно, что положительно сказывается на энергоэффективности столицы.

По словам мэра Москвы, ежегодно в городе выводятся новые энергоустановки, автоматизируется и модернизируется оборудование. Все, отметил он, делает систему теплоснабжения более надежной и в то же время повышает ее экологичность.

"Мосэнерго обеспечивает практически всю Москву теплом, надежно, – сказал он. – Надеюсь, что и эта зима пройдет без происшествий".

Добавим, что датой основания "Мосэнерго" считается 31 июля 1887 года. В этот день был подписан контракт на устройство электрического освещения здания, в котором ныне расположен Театр имени Ермоловой. Сегодня "Мосэнерго" – это крупнейшая территориальная генерирующая компания в стране, в состав которой входят 15 электростанций. Она поставляет более 60% электричества для столичного региона и обеспечивает около 90% потребностей Москвы в теплоэнергии.