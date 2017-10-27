Энергосистема Москвы полностью готова к зиме

Президентские амбиции Собчак Скандальный развод Джигарханяна Главные события Москвы Эксклюзивы Dni.Ru Дом-2

Самое читаемое

В мерзкий гей-скандал Панина и Галкина вмешался провокатор из "Дома-2"
Дочь воссоединила Навку и Жулина
Лободу в "голом" платье подняли на смех
Муж рассказал о разводе с Юлией Ковальчук
Диана Шурыгина влезла в новый секс-скандал
партнеры
Пятница 27 октября
Лента новостей
14:33
Россия поставила заслон западному свинству
14:26
Водитель сбил ребенка по пути на экзамен в ГИБДД
13:53
Почему Сербия не хочет плясать под американскую дудку
13:37
Совет на выходные
13:14
Бывшая жена Ливанова: Голубкина напилась и обливалась пивом
13:04
Фельдшеры скорой сломали руки 91-летней москвичке
12:30
Больной раком Караченцов повеселится перед операцией
12:18
Маньяк-москвич прокручивал своих жертв через мясорубку
12:11
Братья Сафроновы представят главное магическое шоу страны
12:05
Animal ДжаZ отметит юбилей альбома "Шаг Вдох" концертом в Москве
11:54
По фиолетовой ветке метро пустят больше поездов
11:50
Юная российская модель умерла при странных обстоятельствах
11:49
Порошенко заложил бомбу под Авакова
11:41
В Москве трое с пистолетами отобрали у водителя 2 миллиона
11:41
Звезда "Голоса" пожаловалась на крики и матерщину Градского
11:09
Гламурный полицейский покорил россиянок в Сети
11:04
В квартире под Москвой нашли лабораторию по созданию бомб
11:02
Главные события Москвы с 27 октября по 2 ноября
10:55
Отношения Джоли и Питта держались на отличном сексе
10:52
Россия посадит Финляндию на голодный паек
10:35
На фиолетовой ветке столичного метро встали поезда
10:14
Как женщины заставляют мужчин отказываться от презервативов
09:56
Галкин остался без Меньшовой после скандала
09:44
"Ольга" и "Лилия" возьмутся за ювелирную работу под землей
09:29
У подъезда на севере Москвы нашли младенца
09:21
Сексуальные женщины Востока покорили Сеть
08:46
Сербия поставила США на место
08:43
Фиктивный брак спасет 82-летнего Джигарханяна
08:30
Киев нашел подлый способ насолить Москве
08:09
Бензовозы с нефтью столкнулись в Капотне
06:15
"Не позорь фамилию": Емельяненко счел предателем сбежавшего к Кадырову брата
22:00
Ясновидящая предсказала судьбу Шараповой
21:57
Оригинальные увлечения писателей
21:37
При пожаре на складе в Москве пострадал человек
21:33
В жуткой аварии с такси и грузовиком погибли люди
21:12
Марьянов умер от потери крови
21:06
На юге Москвы загорелся склад
20:40
Сергей Шнуров послал Дмитрия Нагиева (видео)
20:24
Жене не дали увезти Марьянова перед смертью
20:21
Подруга Цимбалюк-Романовской заявила об убийстве Джигарханяна
19:44
Безумные регионы: В Нижегородской области борются с "Черной дырой"
19:36
В Кемеровской области наркоман похитил ребенка
18:54
В Новосибирске машина влетела в остановку с людьми
18:52
Украине предсказали пять лет "кровавой мясорубки"
18:30
Раскрыты огромные заработки звезд на ток-шоу
18:14
На президентских амбициях Собчак поставили крест
18:04
Кто был на борту рухнувшего в море российского вертолета
17:47
Зарплаты депутатов сократят на 10%
17:43
Семью Фриске настигла суровая кара
17:38
Неожиданные подробности смерти Марьянова
17:26
Российский вертолет с пассажирами рухнул в море
17:17
Гинеколог 40 лет оплодотворял пациенток без их ведома
17:08
В жилом доме в Донецке прогремел взрыв
17:04
Мигрантам ставят препятствие на пути в Россию
17:02
Захарова потрясена новым шоу Трампа
17:02
Москвичей предупредили об опасности на дорогах
16:58
Какие пластические операции самые популярные
16:22
Галкину грозит смерть после мерзкого гей-скандала
16:17
Россия испытала спутник-перехватчик
16:04
"Государи не какают": Алена Свиридова оценила "Матильду"
16:00
Детей сделают актерами театра на один день
15:55
Малахов сделал неожиданное заявление о сыне Собчак
15:38
Самолет с пассажирами экстренно сел в Красноярске из-за задымления
15:25
Убийцей заколотого в туалете школьника оказался подросток
15:14
В "Крокус Сити Холле" состоится традиционная Рождественская оратория
15:05
Российские добровольцы уничтожили оплот "ИГ" в Дэйр-эз-Зоре
15:03
Флаги на башнях
14:46
"Брошенка" Бузова утерла нос Полине Гагариной
14:24
Директора РАМТ задержали по делу Серебренникова
14:18
Брошенная жена "Ивана Бровкина" умирает от рака
14:10
Поклонская припомнила Собчак "генетическое отребье"
14:01
Россиянин украл деньги у тамады на собственной свадьбе
13:55
Фриске объявил о разрыве отношений
13:15
На Украине сообщили о ракетном ударе по Крыму
13:14
"Единая Россия" поддержит законопроект о бюджете
13:13
Маликов посмеялся над Поклонской
13:12
Высоцкой трудно найти слова из-за разрушенной судьбы
13:08
Блокировать сайты нежелательных организаций станет проще
13:02
Главные ТВ-премьеры осени
12:56
Известная певица рассказала о ЧП на квесте в Москве
12:39
Что написал отец в посмертном письме Ксении Собчак
12:37
Где искать пару на ноябрьских праздниках
12:35
Загипнотизированный Джигарханян напился после захвата театра
12:21
Охранник ценой жизни спас русофоба Мосийчука при теракте
12:07
Звезда "Дома-2" попала в страшную аварию
12:03
Порошенко бросил украинцев на произвол судьбы
11:58
Жукова променяла Абрамовича на голливудского друга
11:50
Российские школьники организовали уличные бои со ставками
11:35
Любовница поделилась интимными подробностями романа с сыном Шукшиной
11:25
В Москве 8 участников хоррор-квеста провалились под пол (видео)
11:15
Россия возьмет Прибалтику за 36 часов
10:58
Почему женщинам перестает нравиться секс
10:57
Шепелев открестился от загадочных действий Фриске
10:49
В Барвихе у безработной украли часы за 50 миллионов
10:22
Ходченкова спрятала живот под свободным пальто
10:06
Диана Шурыгина влезла в новый секс-скандал
09:57
Бывшая жена: Таким, как Малинин, нужно изменять больше
09:47
В Москве женщине пробили голову молотком
09:17
В лифте многоэтажки под Москвой убили мужчину
09:10
Поклонская внезапно объявила о победе над "Матильдой"
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Галкину грозит смерть после мерзкого гей-скандала
Диана Шурыгина влезла в новый секс-скандал
Бузову поймали на лжи во время скандального интервью
Загипнотизированный Джигарханян напился после захвата театра
Обколотого Джигарханяна держит под замком известный бизнесмен
Семью Фриске настигла суровая кара
Общество

Энергосистема Москвы полностью готова к зиме

Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Мэр столицы Сергей Собянин оценил готовность энергосистемы города к предстоящим холодам. Речь о том, как город встретит зиму, шла в ходе визита московского градоначальника на районную тепловую станцию "Жулебино". Коммунальщики заверили его, что Москва готова к пониженным температурам.
прочитано 153 раза

Столичный глава Сергей Собянин осмотрел одну из районных тепловых станций в преддверии наступления зимних холодов. В ходе поездки на РТС "Жулебино", входящую в состав ТЭЦ-22 "Мосэнерго", мэр Москвы оценил готовность энергосистемы.

ПО ТЕМЕ

Социальная политика выходит на первый план в экономике столицы

Электрички хотят пустить через центр Москвы

Собянин предложил увеличить пособия на детей в разы

 Развитие Москвы

Сюжеты Развитие Москвы

Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Во время осмотра станции столичный градоначальник спросил у сопровождавших его чиновников и энергетиков, как они оценивают подготовку города к зимнему периоду. "Зима уже не за горами, – напомнил он. – Сегодня пошел снег. Как система в целом готова?"

Отвечая на вопрос Собянина, управляющий директор "Мосэнерго" Александр Бутко заверил, что все объекты компании к отопительному сезону подошли во всеоружии. Все необходимые мероприятия проведены, доложил он.

Пользуясь случаем, градоначальник поздравил коллектив "Мосэнерго" с днем рождения компании. Отмечающее в этом году 130-летие предприятие работает успешно, что положительно сказывается на энергоэффективности столицы.

По словам мэра Москвы, ежегодно в городе выводятся новые энергоустановки, автоматизируется и модернизируется оборудование. Все, отметил он, делает систему теплоснабжения более надежной и в то же время повышает ее экологичность.

"Мосэнерго обеспечивает практически всю Москву теплом, надежно, – сказал он. –  Надеюсь, что и эта зима пройдет без происшествий".

Добавим, что датой основания "Мосэнерго" считается 31 июля 1887 года. В этот день был подписан контракт на устройство электрического освещения здания, в котором ныне расположен Театр имени Ермоловой. Сегодня "Мосэнерго" – это крупнейшая территориальная генерирующая компания в стране, в состав которой входят 15 электростанций. Она поставляет более 60% электричества для столичного региона и обеспечивает около 90% потребностей Москвы в теплоэнергии.

Автор: Дмитрий Куклин27 октября 2017, 13:58

комментарии

Политика

Украине предсказали пять лет "кровавой мясорубки"
На президентских амбициях Собчак поставили крест
Захарова потрясена новым шоу Трампа
Охранник ценой жизни спас русофоба Мосийчука при теракте

Шоу-бизнес

Анфиса Чехова тайно развелась с актером
Ушлая Бузова превзошла Пугачеву
Бывшая жена Ливанова: Голубкина напилась и обливалась пивом
Больной раком Караченцов повеселится перед операцией

Проишествия

Известная певица рассказала о ЧП на квесте в Москве
Гинеколог 40 лет оплодотворял пациенток без их ведома
Российские добровольцы уничтожили оплот "ИГ" в Дэйр-эз-Зоре
Украина повесила на Россию теракт в Киеве

Lifestyle

Оригинальные увлечения писателей
"Государи не какают": Алена Свиридова оценила "Матильду"
Брошенная жена "Ивана Бровкина" умирает от рака
Поклонская внезапно объявила о победе над "Матильдой"
Шоу-бизнес

Галкину грозит смерть после мерзкого гей-скандала

Друг Панина считает, что актер способен на убийство
Шоу-бизнес

Звезда "Голоса" пожаловалась на крики и матерщину Градского

С мэтром трудно ладить, но он многое может дать
Шоу-бизнес

Больной раком Караченцов повеселится перед операцией

Сегодня, 27 октября, у артиста день рождения
Шоу-бизнес

Бывшая жена Ливанова: Голубкина напилась и обливалась пивом

Экс-супруга дала откровенное интервью

Гороскоп

Совет на выходные
Ясновидящая предсказала судьбу Шараповой
Как выбрать гаджет по знаку зодиака
Телегин скрывал правду о бывшей жене от Пелагеи

Фоторепортажи

Ходченкова спрятала живот под свободным пальто
Родившая Кожевникова произвела фурор своим видом
Звезды посмотрели скандальный фильм "Матильда"
Сексуальная пилотесса показала свой шпагат

Спорт

Хоккеист отправил соперника в нокдаун атакой Супермена (видео)
Изнасилованную олимпийскую чемпионку уличили в желании заработать
Теннисист неуклюжим ударом пробил крышу стадиона (видео)
Шарапова опозорилась в Москве

Регионы

Убийцей заколотого в туалете школьника оказался подросток
Россиянин украл деньги у тамады на собственной свадьбе
Безумные регионы: В Нижегородской области борются с "Черной дырой"
Пять кошек и собака устроили пожар в Архангельске
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru