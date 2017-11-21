Озорник Клинтон оказался в центре секс-скандала

Сразу четыре женщины готовы обвинить бывшего президента США в домогательствах. Об этом пишет в своем новом произведении выпустивший несколько книг о семье Клинтон Эдвард Клейн.

Творение автора носит название "Война на полную: заговор по уничтожению Трампа". Сообщается, что в свое время девушки, о которых идет речь, работали на миллионера-плейбоя Рона Буркле.

Домогательства якобы происходили на борту частного самолета богача, во время совместных вояжей по миру Клинтона и Буркле. Во время них экс-президент помогал бизнесмену привлекать инвесторов.

В этих полетах их сопровождала целая команда "обворожительных ассистенток", передает The Telegraph. Примечательно что миллионер дал своему самолету говорящее название "Секс-борт номер один". В произведении Эдварда Клейна речь идет о временах после 2001 года, уже после того, как Билл Клинтон перестал быть главой государства.

Известно, что дамы готовы не предъявлять официальные обвинения экс-президенту США, если получат достойную материальную компенсацию. Однако не сообщается, о какой именно сумме может идти речь.

Напомним, озорник Клинтон, еще будучи лидером США, вляпался в громкий секс-скандал со стажеркой Белого Дома Моникой Левински. История супружеской неверности едва не стоила Клинтону президентского кресла.