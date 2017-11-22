Ленивых россиян раскритиковали за любовь к отдыху

Экономист поддержала главу Федеральной службы по труду и занятости Всеволода Вуколова. Она высказались о вреде затяжных каникул.

Елена Варшавская, профессор кафедры управления ресурсами Высшей школы экономики заявила, что длинные новогодние праздники бьют по бюджету страны. "Учитывая, что у многих отсутствует культура проведения этих дней, для многих они превращаются не понятно во что. И по экономике они конечно, ударяют", – приводит слова Варшавской радиостанция НСН.

Она отметила, что несмотря на постоянные обещания сократить новогодние каникулы, короче они не становятся. Так и в этом году – согласно опубликованному Министерством труда календарю праздничных дней, россияне буду отмечать наступление 2018 года с 30 декабря по 8 января. Совсем недавно глава Федеральной службы по труду и занятости заявил, что гражданам надо больше работать.

Так чиновник прореагировал на предложение группы работников IT-индустрии. Они обратились в Роструд с просьбой учредить новый профессиональный праздник – день специалиста по криптовалюте. "Праздников профессиональных очень много. Я с большим уважением отношусь ко всем профессиям. Но мне кажется, мы очень много празднуем, и я бы всем посоветовал больше времени тратить на работу. Чем больше мы будем работать, тем скорее достигнем успеха", – сказал Вуколов.

Такой же позиции придерживается и будущий кандидат в президенты, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. В октябре он заявил, что из всего огромного списка праздников, нужно оставить только три: 1 января, 9 мая и 12 июня. Новогодние каникулы парламентарий предложил заменить дополнительными днями отпуска.

Минтруда отказался прислушиваться к мнению Владимира Вольфовича. В опубликованном календаре праздничных дней на 2018 год значилось, что россиян ждут 28 дополнительных дней отдыха. По данным портала Hotels.com, наша страна занимает первое место в мире по количеству нерабочих дней.