Россиянам посоветовали меньше праздновать и больше работать
Большое число профессиональных праздников мешает россиянам добиться настоящего успеха, считает Всеволод Вуколов. Глава Роструда уверен, что им надо больше времени тратить на работу.
"Праздников профессиональных очень много. Я с большим уважением отношусь ко всем профессиям. Но мне кажется, мы очень много празднуем, и я бы всем посоветовал больше времени тратить на работу. Чем больше мы будем работать, тем скорее достигнем успеха", – сказал Вуколов.
Комментарий Вуколова относился к недавней инициативе группы работников IT-индустрии. Они обратились в Роструд с просьбой учредить новый профессиональный праздник – день специалиста по криптовалюте.
Однако в ведомстве отметили: в соответствии с законом, профессиональный праздник может быть установлен не раньше, чем через 15 лет после включения определенного вида экономической деятельности в соответствующий классификатор. Так что для учреждения "дня криптовалютчика" правовых оснований пока нет.
Рассказал Вуколов в интервью ТАСС и о внедрении электронного кадрового документооборота. По его словам, работа приобрела системный характер, распоряжением правительства утверждена программа по цифровой экономике. В рамках этой программы создана рабочая группа, в которой подгруппами готовятся предложения по таким направлениям, как "электронная трудовая книжка", "электронный трудовой договор", "электронный надзор в сфере труда".
Говоря о долгах по зарплате, Вуколов сообщил: сегодня Роструд, государственные инспекции труда в регионах работают с органами следствия, прокуратуры, с органами госрегистрации, арбитражными управляющими, чтобы получить максимально полную картину того, какова ситуация в этой сфере. По словам чиновника, чем раньше выявятсчя у "больного" различные "симптомы", тем быстрее можно с этой проблемой справиться. По состоянию на начало ноября работодатели выплатили своим работникам 15,8 миллиарда рублей долгов по зарплате.
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