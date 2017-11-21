Россиянам посоветовали меньше праздновать и больше работать

Граждане России достигнут успеха, если будут больше работать, считает глава Роструда. По мнению Всеволода Вуколова, в стране чересчур много "красных дней календаря".

Большое число профессиональных праздников мешает россиянам добиться настоящего успеха, считает Всеволод Вуколов. Глава Роструда уверен, что им надо больше времени тратить на работу.

"Праздников профессиональных очень много. Я с большим уважением отношусь ко всем профессиям. Но мне кажется, мы очень много празднуем, и я бы всем посоветовал больше времени тратить на работу. Чем больше мы будем работать, тем скорее достигнем успеха", – сказал Вуколов.

Комментарий Вуколова относился к недавней инициативе группы работников IT-индустрии. Они обратились в Роструд с просьбой учредить новый профессиональный праздник – день специалиста по криптовалюте.

Однако в ведомстве отметили: в соответствии с законом, профессиональный праздник может быть установлен не раньше, чем через 15 лет после включения определенного вида экономической деятельности в соответствующий классификатор. Так что для учреждения "дня криптовалютчика" правовых оснований пока нет.

Рассказал Вуколов в интервью ТАСС и о внедрении электронного кадрового документооборота. По его словам, работа приобрела системный характер, распоряжением правительства утверждена программа по цифровой экономике. В рамках этой программы создана рабочая группа, в которой подгруппами готовятся предложения по таким направлениям, как "электронная трудовая книжка", "электронный трудовой договор", "электронный надзор в сфере труда".

Говоря о долгах по зарплате, Вуколов сообщил: сегодня Роструд, государственные инспекции труда в регионах работают с органами следствия, прокуратуры, с органами госрегистрации, арбитражными управляющими, чтобы получить максимально полную картину того, какова ситуация в этой сфере. По словам чиновника, чем раньше выявятсчя у "больного" различные "симптомы", тем быстрее можно с этой проблемой справиться. По состоянию на начало ноября работодатели выплатили своим работникам 15,8 миллиарда рублей долгов по зарплате.