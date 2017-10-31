Никита Белых стремительно слепнет за решеткой

Екатерина Рейферт, невеста обвиняемого в коррупции бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых рассказала о его состоянии здоровья. По словам девушки, ее жених теряет зрение.

"Он ходить не может. И уже почти ничего не видит. Скорую в суд вызываем (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала Рейферт на своей странице в Facebook. Таким образом она прокомментировала перевод Никиты Белых из тюремной больницы в "Матросской тишине" обратно в следственный изолятор "Лефортово". Девушка утверждает, что врачи следственного изолятора не помогли бывшему губернатору.

"Врачи не сделали ровным счетом ни-че-го. Письма о проделанной "работе" у меня есть, за каждый день. "Обследования, дообследования..." Одни отмазки", – возмущается Екатерина Рейферт. Она приводит слова медиков: "У диабета последствий быть не может".

В той же публикации девушка прокомментировала слова Владимира Путина, который рассказал о своем отношении к делу Никиты Белых. Напомним, глава государства на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил: "Согласитесь, все-таки странным является объяснение, согласно которому губернатор субъекта Российской Федерации берет деньги у предпринимателя, и не в Кирове, а в Москве, и не в рабочем кабинете, а в ресторане, и не в рублях, а в долларах. Ну это как-то очень странно. Поэтому, я думаю, нужно, не предвосхищая решения суда, дождаться этого решения"

По словам Екактерины Рейферт, "Путин красиво ответил". "Чтобы кировский губернатор реально брал кэш валютой в ресторане?! Чтобы Никита Белых вот это делал?!!! Странно, да", – добавила она. Помимо этого, девушка выразила возмущение некоторыми журналистами. "Сегодня наш президент задал хорошую тему. СМИ тут же подхватили повестку – каждый в своем ключе. Кто-то уловил контекст "обоснование защиты, как так"-ребята, я же вас запоминаю. Нельзя так лицемерить. Не приходите за комментариями, вы – грязь", – написала она.