Церетели и студенты-мажоры захватили самолет

Свадьба, гулявшая в ноябре 1983 года в Тбилиси, стала отправной точкой трагических событий, произошедших сразу же после застолья. По роковому стечению обстоятельств среди гостей шумного торжества была сотрудница аэропорта, которая не смогла отказать молодоженам в просьбе провести в здание аэровокзала группу молодых людей без досмотра. Именно так на борт самолета Тбилиси-Ленинград попали террористы.

АХ, ЭТА СВАДЬБА…

Золотая молодежь гуляла в тбилисском ресторане два дня. Жених – 21-летний актер Гега Кобахидзе, сын знаменитого кинорежиссера. Незадолго до свадьбы он начал сниматься в культовом фильме Тенгиза Абуладзе "Покаяние". Невеста – Тинатин Петвиашвили, студентка архитектурного факультета Академии художеств. Гости – люди науки и искусства, известные артисты, их родные и друзья.

В разгар торжества, как бы невзначай новобрачные попросили дежурную международного сектора тбилисского аэропорта сделать им подарок – провести их через депутатский зал быстро и без досмотра багажа. Дескать, летим в свадебное путешествие большой компанией, неудобно проходить контроль и регистрацию в толпе среди других пассажиров. Гостья ответила: "Конечно!" – и устроила все за пару звонков.

На следующий день группа из семи человек спокойно прошла через все барьеры безопасности тбилисского аэропорта. В сумках и под одеждой у них были пистолеты "ТТ", револьверы системы Нагана и дипломат с учебными гранатами, переделанными в боевые. Подготовку к самому главному событию в своей жизни молодые люди – все сплошь из интеллигентных семей – начали задолго до этого дня.





СВЯЩЕННИК И ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ

Как потом выяснило следствие, идейным вдохновителем угона самолета, как это не странно, был священнослужитель Теймураз Чихладзе. К нему в церковь часто захаживали представители золотой молодежи и он подкинул им идею побега на Запад. Некоторые из прихожан Чихладзе уже бывали в капстранах, видели, что живут там лучше, чем в СССР. Таких и уговаривать долго не надо было. Сам священник тоже собирался нарушить все законы и заповеди и сбежать за границу.

По первоначальному плану пистолеты и гранаты в самолет должен был пронести Чихладзе под своей рясой, но у него неожиданно появилась возможность выехать за рубеж по церковной линии, и он стал тянуть с решением о своем участии в захвате самолета. В день угона священника с собой террористы не взяли.

Лидером группы был художник киностудии "Грузия-фильм" Иосиф Церетели, выпускник Академии художеств. Под его началом к захвату самолету готовились два врача – ординатор кафедры госпитальной хирургии Тбилисского медицинского института Каха Ивериели и доктор Паата Ивериели. Киносоставляющую группы дополнял молодой жених и актер Гега Кобахидзе. Его невеста Тинатин Петвиашвили и студент Академии художеств Давид Микаберидзе представляли людей из мира искусства и странным образом в компанию золотой молодежи попал случайный человек – безработный и наркоман Григорий Табидзе.

За несколько месяцев до угона Гега Кобахидзе водил своих друзей в кино, но только не в кинотеатр, а на закрытый показ учебного фильма "Набат". Его сняли специально для сотрудников спецслужб, это было пособие на тему "Как обезвредить террористов, захвативших самолет". Посмотрев фильм, преступники узнали, как действовать так, чтобы захват самолета не обернулся для них смертью. После похода в кино группа окончательно решила бежать на Запад и приступила к подготовке преступления, а именно – к покупке оружия на черном рынке и разработке детального плана.

"ЛЕТИМ В ТУРЦИЮ!"

18 ноября в 15 часов 43 минуты самолет Ту-134 вылетел из Тбилисского аэропорта. На борту находились 57 пассажиров и семь членов экипажа. По пути в Ленинград лайнер должен был совершить посадку в Батуми. Именно в этот момент начался захват самолета. Террористы решили так не случайно – Батуми максимально приближен к советско-турецкой границе.

Трое преступников взяли в заложники стюардессу и направились в сторону пилотской кабины. Остальные начали стрельбу в салоне в тех, кто, по их мнению, мог быть сотрудниками силовых органов. В считанные секунды был убит один пассажир и тяжело ранены еще двое. В это же время, попав в кабину, другая группа угонщиков потребовала от экипажа изменить курс и лететь в Турцию. Услышав твердое "нет", террористы убили бортинженера и тяжело ранили еще одного члена экипажа.

В этой ситуации не растерялись командир воздушного судна и штурман, они сумели достать оружие, полагающееся экипажу по инструкции. Один из террористов – Табидзе – был убит, а Церетели и еще двое преступников ранены. После этого командир передал на землю сигнал тревоги и начал возврат в Тбилиси.

НА ЗЕМЛЕ

После посадки, как и полагается, был введен тот самый оперативный план "Набат". Самолет отогнали на дальнюю стоянку аэропорта и оцепили. Увидев, что лайнер приземлился в СССР, а не за границей, один из террористов совершил самоубийство.

Переговоры с угонщиками вел заместитель начальника Управления гражданской авиации Грузии. Они озвучили ему свои требования – дозаправка и беспрепятственный вылет в Турцию. В противном случае террористы пообещали взорвать самолет. Штаб по освобождению заложников принял решение привезти в аэропорт родителей захватчиков, но это не помогло: молодые люди не стали слушать родных и стояли на своем.

Через несколько часов в Тбилиси из Москвы прибыла знаменитая группа "Альфа" КГБ СССР во главе с генералом Владимиром Зайцевым. Пока альфовцы готовились к штурму, под предлогом технического обслуживания c самолета было слито топливо. Во время штурма преступники так и не сумели воспользоваться имевшимися у них гранатами, они просто не взорвались. Операция по обезвреживанию террористов длилась восемь минут, при этом никто не пострадал.

Тем не менее в результате неудавшегося угона погибли семь человек: два члена экипажа и бортпроводница, двое пассажиров и двое террористов. Десять пассажиров и членов экипажа, а также двое террористов получили ранения.





РАСПЛАТА

Следствие по делу об угоне Ту-134 длилось девять месяцев. За это время в следственном изоляторе при невыясненных обстоятельствах умер раненый лидер группы Иосиф Церетели. В августе 1984 года Верховный суд Грузинской ССР приговорил к смертной казни Теймураза Чихладзе, Каху и Паату Ивериели, Германа Кобахидзе. Тинатин Петвиашвили получила 14 лет лишения свободы. Анну Варсимашвили (ту самую сотрудницу тбилисского аэропорта) признали виновной в пособничестве террористам и приговорили к трем годам условно.