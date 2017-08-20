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Вор-сердцеед соблазнил следователя

Уголовник Артынов (Александр Абдулов), фотография со съемок "Тюремный романс". Фото: GLOBAL LOOK press/Russian Look
В августе 1974 года вор Сергей Мадуев получил свой первый срок. Никому не известный сын чеченца и кореянки, родившийся на зоне, через двадцать лет станет героем остросюжетной криминальной кинодрамы.
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Вор вне закона и последний бандит СССР. Так он сам себя называл. Сергей Мадуев, при рождении Али родился в 1956 году в одной из карагандинских колоний в семье (если это можно так назвать) чеченца, осужденного за сопротивление депортации, и кореянки, сидевшей за спекуляцию.

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Сюжеты Криминальный СССР

Налетчик Мадуев начал свою воровскую карьеру в 70-е годы. Вместе с подельниками грабил квартиры и организовывал разбойные нападения. При этом был благороден как Робин Гуд. Однажды, вломившись в квартиру к пенсионеру, даже вызвал ему скорую помощь – дедушке стало плохо при виде налетчика. В другой раз пожалел ограбленную женщину после того, как узнал, что она ждет ребенка – вернул беременной часть  драгоценностей.

Вор и грабитель достаточно быстро разбогател. Уже после того, как он получил свой последний, пожизненный срок, выяснилось что денег и украшений, прошедших через его руки, было более чем на полмиллиона рублей. Похвастаться таким преступным капиталом в те годы могли разве только фигуранты "хлопкового дела". Они хранили деньги в трехлитровых банках в подвалах своих скромных домов.

Сергей Мадуев. Фото: Куртов Иван/Фотохроника ТАСС

Свою кличку – Червонец – вор Мадуев получил вполне заслуженно. По слухам, он ездил исключительно на такси, всегда расплачивался с водителями десятирублевой купюрой и никогда не брал сдачи. Хотя, судя по своей физической подготовке, мог бы шутя отобрать всю выручку у любого таксиста.

Мадуев отжимался от пола 400 раз, а во время своего второго срока отбил в камере атаку 12 уголовников, которые намеревались его убить за то, что он присвоил себе "общак" воров в законе из Тбилиси и Ташкента. Тогда Мадуев завоевал авторитет на зоне и стал бригадиром. Тем не менее, уголовники считали его "беспредельщиком", всегда готовым пустить в ход оружие.

Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya

Однажды он так и сделал. Благородный вор начал убивать людей, всего на его счету 12 жертв. Разбойные нападения с его участием в конце 80-х годов были зафиксированы в Узбекистане, Сибири, Грозном, Подмосковье. Такая озлобленность на людей возникла у Червонца после побега из колонии-поселения, где он отбывал свой второй, 15-летний срок.

В 1990 году после двух лет общесоюзного розыска Мадуева, наконец, взяли. Произошло это в Ташкенте на железнодорожном вокзале. Зная о нраве налетчика, его обыскали, нашли пистолет, затем пристегнули наручниками к сопровождающему милиционеру, но преступник не хотел так просто сдаваться.

Он достал из кармана гранату, которую почему-то не нашли при обыске, зубами выдернул чеку и приказал отпустить его. Через несколько минут Мадуев кинул гранату на пол и все замерли в ожидании взрыва. Лимонка, к счастью, оказалась учебной, но милиционеры пережили несколько неприятных минут в своей жизни.

Мадуева этапировали в Ленинград, в знаменитую тюрьму "Кресты". Пока шло следствие вор и налетчик всячески издевался над всеми, с кем ему приходилось общаться. Он не сомневался, что его ждет расстрельное решение суда, поэтому с легкостью сдавал своих подельников, а протоколы допросов подписывал не читая. Мадуев оказался редкостным модником: он он всегда являлся на допросы в элегантных светлых костюмах, открыто улыбался жертвам своих преступлений, шутил, картинно покуривал за столом.

Наталья Воронцова. Фото: Чохонелидзе Ираклий/Фотохроника ТАСС

В эти дни к грабителю Мадуеву пришла не только воровская слава, но, как оказалось впоследствии, и кинематографическая. Преступник смог соблазнить во время допросов следователя Наталью Воронцову. Она не смогла устоять перед чарами обаятельного грабителя в белом костюме и помогла ему организовать побег из "Крестов".

3 марта 1991 года конвой должен был забрать Мадуева в Москву, где суда ожидали его подельники. Арестант неожиданно выхватил из кармана пистолет, выстрелил в стену и приказал отпустить его. В этот раз оружие было настоящим и старший конвоир достал свой ТТ, но выстрелить так и не успел – Мадуев ранил его в живот. Охране "Крестов" в итоге удалось скрутить беглеца-неудачника.

Кадр со съемки "Тюремный романс". Фото: GLOBAL LOOK press/Russian Look

На следствии по этому делу выяснились удивительные факты: оказывается, пистолет, который каким-то образом попал в камеру к заключенному Мадуеву был тем самым пистолетом, который у него изъяли при задержании в Ташкенте. Каким же образом он снова оказался в руках у преступника? Выяснилось, что оружие передала Мадуеву следователь Воронцова. Околдованная его чарами, он влюбилась в вора-рецидивиста как девчонка.

История вора вне закона закончилась судебным решением уже в новой стране. Пока шло следствие, Мадуеву грозил расстрел, но в 1995 году, уже по новым законом налетчик получил пожизненное заключение. Интересно, что еще во время его нахождения в СИЗО на экраны страны вышел фильм "Тюремный романс" с Александром Абдуловым и Мариной Нееловой в главных ролях. В основу картины легли похождения франта Червонца и его короткая история его любви к следователю Воронцовой.

В 2000 году Сергей Мадуев умер в колонии "Черный дельфин"от сердечно-сосудистой недостаточности, возникшей на фоне сахарного диабета. Наталья Воронцова, отсидев 7 лет за пособничество особо опасному преступнику, вышла но волю. Ее дальнейшая судьба неизвестна.

Автор: Александр Комаров20 августа 2017, 10:00

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