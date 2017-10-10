Как работает мозг женщины во время оргазма
Сначала специалисты отобрали 40 участниц. Им раздали анкеты с вопросами о сексуальной жизни и отношениях. На основе результатов опроса испытуемых были отобраны десять женщин, которые говорили о том, что испытывают мощный оргазм во время полового акта.
Именно у этих участниц и была изучена нейронная сторона оргазма. Ученые подключили женщин к магнитно-резонансному томографу во время сексуальной стимуляции гениталий. Женщин возбуждал либо их половой партнер, либо они сами.
Результаты эксперимента были опубликованы в The Journal of Sexual Medicine. Оказалось, что при удовлетворении включались сразу несколько мозговых центров. В процессе возбуждения активность мозга увеличивалась, а при достижении оргазма – снижалась.
При этом оказались задействованными сенсорные и моторные центры мозга, а также система вознаграждения. Активность нейронов была зафиксирована в "эмоциональном центре" гиппокампе, гипоталамусе, мозжечке и других отделах. Авторы работы подчеркнули, что полученные данные могут служить основой для лечения женщин, страдающих от аноргазмии.
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