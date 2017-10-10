Как работает мозг женщины во время оргазма

Любопытное исследование на тему женского оргазма провели специалисты из Рутгерского университета (США). Они выяснили, каким образом мозг реагирует на переживание пика наслаждения во время секса.

Сначала специалисты отобрали 40 участниц. Им раздали анкеты с вопросами о сексуальной жизни и отношениях. На основе результатов опроса испытуемых были отобраны десять женщин, которые говорили о том, что испытывают мощный оргазм во время полового акта.

Именно у этих участниц и была изучена нейронная сторона оргазма. Ученые подключили женщин к магнитно-резонансному томографу во время сексуальной стимуляции гениталий. Женщин возбуждал либо их половой партнер, либо они сами.

Результаты эксперимента были опубликованы в The Journal of Sexual Medicine. Оказалось, что при удовлетворении включались сразу несколько мозговых центров. В процессе возбуждения активность мозга увеличивалась, а при достижении оргазма – снижалась.

При этом оказались задействованными сенсорные и моторные центры мозга, а также система вознаграждения. Активность нейронов была зафиксирована в "эмоциональном центре" гиппокампе, гипоталамусе, мозжечке и других отделах. Авторы работы подчеркнули, что полученные данные могут служить основой для лечения женщин, страдающих от аноргазмии.