Мертвецы оказались способными слышать и видеть

Американские ученые сделали сенсационное открытие о состоянии человека после смерти. По словам специалистов, человек с остановившимся сердцем продолжает еще несколько минут полностью осознавать окружающую действительность.

Многие люди, пережившие клиническую смерть, рассказывают о необычных ощущениях в этот период времени. Так, некоторые описывают свое состояние как темный коридор, а некоторые утверждают, что видели себя как бы со стороны.

Ранее ученые скептически относились к этой информации, считая такие переживания галлюцинациями или иллюзиями, которые возникают у пациентов либо до того, как их сердце остановилось, либо после того, как его работа была успешно восстановлена. Однако доктор Сэм Парния из медицинского центра Langone при Университете Нью-Йорка заявил, что жизнь после смерти действительно существует.

Специалист вместе со своей командой провел опрос среди жителей США и Европы, переживших клиническую смерть. Как оказалось, многие из них осознавали происходящее вокруг уже после того, как их сердце перестало биться. В частности, многие опрошенные отмечали, что слышали и видели, как работают врачи и что они говорили.

Причем люди упоминали о таких вещах, которые просто не могли знать, передает Independent. "Технически вы умираете в момент остановки сердца. Как только это происходит, кровь больше не циркулирует в мозге, а это означает, что его работа останавливается почти мгновенно", – поясняет доктор Парния.

При этом, как подчеркивает эксперт, существует определенное "время смерти" – тот период, когда сердце перестает биться, а кровь еще поступает в мозг. В этом промежутке, который длится в течение нескольких минут, человек все еще фактически живет – может видеть, слышать и понимать, что с ним происходит. Более того, пациент может даже осознавать то, что находится на пути к смерти.