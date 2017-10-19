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Общество

Соловьев грязно обругал Дудя в прямом эфире

Владимир Соловьев и Юрий Дудь. Фото: dni.ru
Владимир Соловьев в эфире радиостанции "Вести-FM" раскритиковал журналиста Юрия Дудя. Известный телеведущий считает своего коллегу бездарностью.
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Причиной для подобных нападок мог стать последний выпуск шоу Дудя на YouTube. Юрий взял интервью у известного журналиста Владимира Познера. Он процитировал слова своего гостя о том, что "есть люди, предавшие и продавшие профессию", и попросил его уточнить: включает ли он в этот список телеведущих Соловьева и Киселева?

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Познер отказался переходить на личности и ответил: "Без комментариев". Однако Владимир Соловьев, видимо, воспринял это на свой счет. Он обозвал Дудя "бездарным ведущим". Журналист обвинил коллегу в том, что вопросы для его интервью пишет "неизвестно кто". Кроме того, по мнению Владимира Рудольфовича, Юрий Дудь пытается быть "Шнуром в журналистике". Однако даже это у него получается "бездарно", заявил Соловьев.

"Сесть в кадр, читать написанные не ясно кем вопросы и делать вид, что ты худой кокаинист – не делает тебя журналистом. Ты всего лишь на рынке ищешь спонсоров. Ну не получилось у тебя на "Матч ТВ"! Мат не заменяет мозгов, мат – подпорка. Шнур использует мат, работая в жанре лубка. А ты-то в каком жанре?" – передает слова Соловьева телеканал "Дождь".

Напомним, Юрий Дудь – спортивный журналист и видеоблогер. На своем YouTube-канале "ВДудь" он берет интервью у известных личностей. Его шоу отличается неформальностью задаваемых вопросов, обилием ненормативной лексики и отсутствием табуированных тем.

Несмотря на необычный для видеохостинга формат (каждый ролик длится приблизительно час), шоу Дудя стало очень популярным. Его выпуски набирают больше миллиона просмотров, а количество подписчиков стремится к двум миллионам.

В числе гостей журналиста уже успели побывать политик Владимир Жириновский, журналисты Леонид Парфенов и Владимир Познер, бизнесмены Олег Тиньков и Евгений Чичваркин, а также реперы Скриптонит, Гуф, Баста, Влади и Noize MC. 

Автор: Михаил Войцеховский19 октября 2017, 15:37

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