Насильника-педофила задержали спустя 17 лет

В Московской области был задержан мужчина, совершивший преступление в августе 2000 года в Архангельской области, передает Flashnord. Тогда на территории Устьянского района двое мужчин изнасиловали 16-летнюю девочку. Один из них после этого скрылся и был объявлен в федеральный розыск. Спустя 17 лет он был задержан. Его подельник был осужден ранее и уже успел отбыть наказание.