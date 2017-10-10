Мужчины оказались эгоистичнее женщин

Ученые доказали, что мужчины более эгоистичны, чем женщины. Это показали результаты эксперимента.

Группа ученых из Швейцарии, Нидерландов и Германии провела эксперимент, в котором приняли участие 27 женщин и столько же мужчин. Добровольцев поставили перед выбором – оставить себе определенную сумму денег, или отдать ее другому человеку. Волонтеры должны были несколько раз принимать это решение: сначала просто так, потом под воздействием гормона амисульприда – антагониста дофамина, вещества, которое отвечает за психологическую систему вознаграждения. Последний раз ученые дали испытуемым плацебо, заменив им амисульприд.

Оказалось, что при приеме плацебо женщины проявляли альтруизм в 51% случаев, а мужчины – лишь в 40%. Амисульприд спровоцировал уменьшение уровня просоциального поведения у участниц исследования до 45%, а у противоположного пола повысил до 44%, пишут ученые в журнале Nature Human Behaviour.

Ученые связывают такие результаты с системой вознаграждения, которая способствует закреплению просоциального поведения при помощи приятных ощущений. При хорошем поступке она вырабатывает дофамин, гормон, который вырабатывается в больших количествах не только при сексе, приеме вкусной пищи и другом положительном с субъективной точки зрения опыте, но также когда человек проявляет альтруизм в отношении других людей.

Таким образом, специалисты доказали гипотезу, согласно которой женщины менее эгоистичны. Эта теория основана на том, что если слабый пол действительно более склонен к альтруистическому поведению, то снижение уровня дофамина в нервной системе должно сделать их более эгоистичными. В то же время у мужчин повышение концентрации нейромедиатора, наоборот, способствует преследованию личной выгоды.