В России курильщиков заставят работать дольше

Минздрав России предложил работодателям продлевать рабочий день курящих сотрудников. Суточная продолжительность труда увеличится пропорционально времени, потраченному ими на перекуры.

Соответствующее предложение ведомство внесло в антитабачную концепцию на 2017–2022 годы. "Возможность работодателя увеличивать продолжительность рабочего времени работника пропорционально времени, потраченному им на курение табака в течение рабочего дня", – цитирует текст документа RNS.

Также Минздрав предлагает непрерывное повышение ставок на табачную продукцию до уровня соответствующего налога в странах Европейского региона Всемирной организации здравоохранения. Например, согласно концепции, в 2017 году может быть введен налог на розничную продажу обычных и электронных сигарет в размере 10% от стоимости с направлением полученных средств в бюджеты регионов.

В ведомстве считают, что повышение цен на табачную продукцию ведет к снижению ее потребления. В связи с этим Минздрав предполагает, что в 2022 году, на конечном этапе реализации антитабачной программы, ежегодная индексация ставок акциза должна превышать инфляцию.

Напомним, также ведомство предложило вовсе запретить продажу табака гражданам, родившимся в 2015 году и позже. Ранее глава министерства Вероника Скворцова назвала необходимым создание условий, "при которых доступ к табачной продукции для нового поколения, то есть наших граждан, родившихся после 2015 года, на протяжении всей жизни будет невозможен".