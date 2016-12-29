Алкоголикам и курильщикам предложили лечиться за свой счет

Министерство здравоохранения России предложило гражданам самим платить за лечение вызванных вредными привычками болезней. Инициатива касается наркоманов, алкоголиков и курильщиков.

Главный нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил, что надо двигаться к тому, чтобы алкоголики, наркоманы и курильщики оплачивали свое лечение от заболеваний, вызванных вредными привычками, совместно с государством. Ведь недуги они приобрели по своей вине.

По словам Брюна, комплекс таких заболеваний огромным грузом ложится на государственный бюджет. "Это колоссальная экономическая нагрузка на наше здравоохранение и минимизировать ее, или во всяком случае снизить, это одна из наших задач", – цитирует нарколога агентство городских новостей "Москва".

По его словам, около 30% пациентов больниц и поликлиник получили свои заболевания из-за злоупотребления алкоголем. Среди них – цирроз печени, сердечно-сосудистые и неврологические заболевания.

В связи с этим Брюн и считает необходимым добиваться софинансирования больными, злоупотребляющими психоактивными веществами, затрат на лечение. Нарколог выразил надежду, что постепенно этого можно будет добиться, сотрудничая со страховыми компаниями.

Напомним, ранее Минздрав заявлял о планах разработать к началу 2017 года программу лекарственного страхования, которая бы подразумевала повышение отчислений с зарплаты работающих граждан. За счет этого некоторые выписываемые врачами лекарства могли бы стать для пациентов бесплатными.

