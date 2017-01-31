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Володин продолжит оказывать помощь фонду Доктора Лизы

Вячеслав Володин. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в 2017 году вновь окажет помощь благотворительному фонду Доктора Лизы. Обсуждается вопрос о создании попечительского совета организации.
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В 2017 год фонд "Справедливая помощь", который возглавляла трагически погибшая Елизавета Глинка (Доктор Лиза), получит от спикера Госдумы пять миллионов рублей. О планах продолжить оказание помощи организации рассказал источник в окружении председателя нижней палаты парламента.

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По мнению Володина, очень важно, чтобы дело Доктора Лизы было продолжено. "Конечно, заменить ее не сможет никто, ее гибель – это действительно невосполнимая потеря. Но необходимо сохранить и поддержать работу фонда, которому она посвятила свою жизнь", – приводит слова спикер Госдумы собеседник ТАСС.

Источник сообщил, что в руководстве страны также обсуждается вопрос о создании попечительского совета фонда. Предположительно, в него войдут те, кто был непосредственной знаком с Доктором Лизой и ее деятельностью: глава ЦИК Элла Памфилова, член Совфеда Владимир Луки, глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов, председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, а также член Общественной палаты Елена Тополева-Солдунова. Не исключено, что место в совете достанется и Вячеславу Володину.

Напомним, Елизавета Глинка основала фонд "Справедливая помощь" в 2007 году. Основной целью организации является оказание помощи бездомным, умирающим больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, не имеющим средств к существованию.

Как писали Dni.Ru, Доктор Лиза погибла в результате крушения Ту-154 Минобороны в Черном море. Благотворитель вместе с журналистами и музыкантами ансамбля Александрова направлялась в Сирию.

31 января 2017, 21:05

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