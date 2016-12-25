Володин: Доктор Лиза навсегда останется в нашей памяти

Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин прокомментировал гибель известной правозащитницы и общественного деятели Елизаветы Глинки. По его словам, она без колебаний могла пойти под пули и снаряды ради спасения людей.

"Невозможно, очень трудно говорить о Елизавете Петровне в прошедшем времени", – заявил Володин. По его словам, она всегда осознавала ,что может не вернуться, но тем не менее, всегда шла навстречу опасности ради той цели, которой она благородно и самоотверженно служила. "Всегда поражала ее преданность своей миссии помогать людям", – сказал глава нижней палаты парламента, отвечая на вопрос отвечая на вопрос журналиста ТАСС о вкладе доктора Лизы в развитие правозащитного и волонтерского движения в России.

Кроме того, он отметил, что спасение людей и благотворительность были делом всей ее жизни, без которой она не могла представить себя. "Доктор Лиза навсегда останется в нашей памяти и в наших сердцах образцом бескорыстного, благородного служения людям и обществу. Светлая и вечная память", – заключил Володин.

Ранее спикер Госдумы выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате катастрофы авиалайнера Ту-154 над Черным морем. "Трудно поверить в случившееся. Это огромная, невосполнимая потеря, большое горе и боль для всех нас. Скорбим вместе с вами", – сказал он.

Напомним, катастрофа самолета ТУ-154 произошла в воскресенье утром над акваторией Черного моря. Лайнер держал курс на сирийскую Латакию.

По поступающим сообщениям, на борту самолета были 92 или 93 человека. Среди них Академический ансамбль песни и пляски имени Александрова, журналисты российских телеканалов, известный врач Елизавета Глинка и члены экипажа. Все они погибли.

Президент России Владимир Путин объявил 26 декабря днем траура по погибшим в авиакатастрофе.



