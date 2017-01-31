В России ввели налог на снег и дождь

В счетах по водоотведению в Еврейском автономном округе появилась новая строка. Теперь городские учреждения должны будут оплачивать перекачку ранее неучтенных сточных вод.

Директор биробиджанского "Водоканала" Андрей Пивенко заявил, что компания находится на грани банкротства. В связи с этим введение налога на "выпадение осадков от дождей и таяния снега" стало вынужденной мерой, сообщает URA.Ru.

"На сегодняшний день предприятие перекачивает более трех миллионов тонн неучтенной воды, из-за чего несет колоссальные затраты. Нам приходится учитывать эти потери по водоотведению", – цитирует EAOMedia директора "Водоканала".

Согласно расчетам Андрея Пивенко, с помощью сборов с муниципальных и государственных учреждений "Водоконал" получит дополнительно два миллиона рублей. Мэр города Евгений Коростелев рассказал, сколько именно придется доплачивать организациям за дождь и снег.

"Услуга в среднем подорожает на 15-20 тысяч за год для муниципальных учреждений. Это не очень большие деньги. Данные действия позволят выровнять тариф "Водоканала", который сейчас занижен. Платить по новой методике будут не только бюджетные учреждения, но и все юридические лица. Все это на законных основаниях", – заявил градоначальник.

Также мэр пояснил, что такие меры станут дополнительным стимулом для установки счетчика сточных вод. "Если прибора нет, то при расчете объемов водоотведения учитывается площадь территории, на которой располагается абонент", – дополнил его директор "Водоканала".

Отметим, что введение неординарных налогов обычно сопровождается курьезными историями. Например, ранее стало известно о жителе Германии, злостно уклонявшемся от налога на собаку. За каждым питомцем в стране закрепляется идентификационный номер, по которому владелец домашнего животного обязан уплачивать определенный взнос. Однако житель города Ростока не только не смог предъявить стражам порядка соответствующие документы, но и настойчиво выдавал свою собаку за овцу. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось отвезти животное на ветеринарную экспертизу для идентификации.