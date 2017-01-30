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Общество

Подмосковье стало лидером по количеству убийств

Фото: vk.com/mospolice
По информации Генпрокуратуры, в 2016 году уровень преступности в России упал почти на 10% по сравнению с 2015-м. При этом в ведомстве выделили ряд регионов, в которых чаще совершаются определенные правонарушения.
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Согласно последним данным ведомства, в 2016-м в России было зарегистрировано 2 160 063 преступлений, что на 228 413 меньше, чем годом ранее. В 77 регионах страны отмечается снижение уровня криминала.  

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Так, количество особо тяжких преступлений сократилось на 15,9%. В частности, краж зарегистрировано на 14,5% меньше, чем в 2015 году, грабежей – на 15,4%, разбоев – на 16,3%.

Кроме того, число выявленных преступлений экономической направленности в стране за прошлый год снизилось на 3,3%. На 17,7% уменьшилось количество зарегистрированных случаев получения взяток.

Несмотря на то что в целом по стране уровень криминогенности снизился, эксперты выделили тройку регионов, в которых этот показатель, наоборот, вырос за прошлый год. Так, в Республике Тыва рост преступности составил 8,7%, а в Сахалинской области и Северной Осетии – 4,5%.

Московская область признанна лидером по числу убийств и покушений на убийство. При этом меньше всего подобных преступлений совершается на Чукотке. В Москве чаще, чем в других регионах в прошлом году давали взятки, а самый низкий по России уровень коррупции – в Ненецком автономном округе.  

Автор: Светлана Сидорчук30 января 2017, 11:32

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