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Опасные хакеры устроили дерзкую атаку на Росгвардию

Фото: GLOBAL LOOK press/Ralf-Udo Thiele
Сайт Федеральной службы войск национальной гвардии России (Росгвардия) подвергся массированным хакерским атакам. Об этом сообщили представители ведомства со ссылкой на специалистов в области информационной безопасности.
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Сообщается, что первые проблемы в работе интернет-ресурса силового ведомства начались еще в среду вечером. Как в дальнейшем удалось выяснить специалистам, сайт Росгвардии подвергался масштабной DDoS-атаке со значительным количеством сетевых запросов, что приводит к перегрузке сервера и невозможности функционирования интернет-ресурса, сообщается в официальном пресс-релизе. Сам сайт силового ведомства при попытке на него зайти выдавал сообщение "Сайт закрыт на техническое обслуживание".

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Специалисты по кибербезопасности уже ночью выявили и заблокировали более 400 IP-адресов, с которых проводилась атака. В дальнейшие часы их количество выросло до практически восьми тысяч. На данный момент проводятся работы по предупреждению дальнейших хакерских атак и обеспечению нормальной работы сайта Росгвардии.

Ранее пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что хакерским атакам подвергается множество российских интернет-ресурсов, в том числе официальные сайты ведомств государственных и финансовых учреждений, а также сайт Кремля. При этом стоит отметить, что слова представителя главы российского государства были произнесены на фоне необоснованных обвинений Москвы со стороны некоторых западных стран в кибератаках.

"Президентский сайт постоянно подвергается атакам, на ежедневной основе. Бывают дни, когда тысячи попыток и взлома сайта, и получения контроля над сайтом, и обрушение сайта. И когда наши компетентные органы пытаются проследить следы этих атак, эти следы уходят и в европейские страны", – поведал Песков. Кроме того, он добавил, что атаки проводятся в том числе с территории США.

Автор: Иван Поляков26 января 2017, 14:01

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