Хакеры сообщили о ракетном ударе Кремля по Вашингтону

Соответствующий твит появился в 09:40 по местному времени, но он был быстро удален. Позже в микроблоге появился пост от другой хакерской группировки – OurMine, пишет газета "Известия".

Программисты из этого сообщества отметили, что заподозрили атаку на микроблог New York Times и решили его взломать, чтобы вычислить злоумышленников. По их словам, нападение совершила группировка, ранее распространившая информацию о смерти певицы Бритни Спирс. Позже посты OurMine исчезли.

This is one of the tweets people are flagging that @nytvideo says an unauthorized user sent pic.twitter.com/TUjVl4jGYo