Хакеры сообщили о ракетном ударе Кремля по Вашингтону

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Соответствующий твит появился в 09:40 по местному времени, но он был быстро удален. Позже в микроблоге появился пост от другой хакерской группировки – OurMine, пишет газета "Известия".
Программисты из этого сообщества отметили, что заподозрили атаку на микроблог New York Times и решили его взломать, чтобы вычислить злоумышленников. По их словам, нападение совершила группировка, ранее распространившая информацию о смерти певицы Бритни Спирс. Позже посты OurMine исчезли.
This is one of the tweets people are flagging that @nytvideo says an unauthorized user sent pic.twitter.com/TUjVl4jGYo— newyorkist (@Newyorkist) 22 января 2017 г.
В начале января 2017 года американские спецслужбы сообщили о том, что сотрудники ФСБ взломали соцсеть Telegram. По мнению автора доклада, система шифрования в этой программе вызывала интерес у российских структур: якобы этот мессенджер пользуется большой популярностью в нашей стране среди политических активистов и оппозиционеров.
Кроме того, американские спецслужбы заявили, что выборы президента США проходили при активном участии России. Эти данные частично были представлены во время брифинга Дональду Трампу.
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