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Хакеры сообщили о ракетном ударе Кремля по Вашингтону

Кадр из фильма "Штурм Белого дома"
Один из аккаунтов американского издания New York Times в Twitter подвергся нападению хакеров. Взломав микроблог, злоумышленники сообщили о ракетном ударе, который Россия намерена нанести по США.
прочитано 1086 раз

Соответствующий твит появился в 09:40 по местному времени, но он был быстро удален. Позже в микроблоге появился пост от другой хакерской группировки – OurMine, пишет газета "Известия"

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Программисты из этого сообщества отметили, что заподозрили атаку на микроблог New York Times и решили его взломать, чтобы вычислить злоумышленников. По их словам, нападение совершила группировка, ранее распространившая информацию о смерти певицы Бритни Спирс. Позже посты OurMine исчезли. 

В начале января 2017 года американские спецслужбы сообщили о том, что сотрудники ФСБ взломали соцсеть Telegram. По мнению автора доклада, система шифрования в этой программе вызывала интерес у российских структур: якобы этот мессенджер пользуется большой популярностью в нашей стране среди политических активистов и оппозиционеров.

Кроме того, американские спецслужбы заявили, что выборы президента США проходили при активном участии России. Эти данные частично были представлены во время брифинга Дональду Трампу.

Автор: Светлана Сидорчук23 января 2017, 08:35

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