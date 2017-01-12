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Бешеный пес Трампа признал слабость США

Джеймс Мэттис. Фото: GLOBAL LOOK press
Главный кандидат на пост Министерства обороны США Джеймс Мэттис заявил, что американские вооруженные силы недостаточно сильны, чтобы противостоять основным мировым угрозам. Будущий глава Пентагона отвечал на вопросы сенаторов и некоторые его ответы были достаточно странными.
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На вопрос главы комитета   Сената  по вооруженным силам  Джона Маккейна "Способна ли армия США противостоять угрозам мировому порядку?" Мэттис коротко ответил: "Нет, сэр". Генерал сделал это заявление вопреки всему сказанному за последние десятилетия в США. До этого американские военные говорили об армии США как самой мощной в мире.

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Говоря о перспективах налаживания отношений с Россией Мэттис сказал, что разделяет стремление избранного  президента Дональда Трампа взаимодействовать с Москвой. "Мы взаимодействовали с Россией даже в самые темные дни холодной войны, и я поддерживаю желание избранного президента сейчас взаимодействовать с Россией", – подчеркнул  Мэттис.

В то же время о не преминул назвать Россию, а заодно и Китай, в числе причин для беспокойства. "Россия вызывает глубочайшую обеспокоенность на нескольких фронтах, а Китай уничтожает взаимное доверие по своей периферии", – сказал кандидат на пост министра обороны США.

Мэттис также  пообещал укреплять военные союзы США и улучшать управление Пентагоном. Но, пожалуй, самое интересное прозвучало из уст генерала, когда он говорил о сирийском конфликте. В своей  речи перед сенаторами он поставил Россию и Иран в один ряд с террористической группировкой "Исламское государство", запрещенной в России. По словам Мэттиса, Россия и "ИГ" получают выгоду от хаоса и дестабилизации на Ближнем Востоке.


Помимо того, кандидат на пост главы Пентагона считает, что войска США должны обязательно присутствовать в странах Балтии, сообщает РИА Новости.  Мэттис считает, что для реализации политики сдерживания России необходимо и дальше укреплять НАТО на всех направлениях. "Сейчас самое важное – признать реальность того, с чем мы имеем дело в лице  Владимира Путина, признать реальность, что он пытается разрушить Североатлантический альянс и что важно предпринять интегрированные шаги – дипломатические, экономические, военные, работать с нашими союзниками чтобы защищать нас там, где необходимо", — заявил Мэттис.

Отношения НАТО с Россией обострились в марте 2014 года, на фоне присоединения Крыма к России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

Джеймс Мэттис – отставной генерал, в прошлом он командовал одним из самых элитных подразделений американской армии – морской пехотой.  Согласно процедуре назначения на пост главы Пентагона, он должен получить специальное разрешение конгресса на занятие гражданской должности министра. Эта норма законодательства была введена, чтобы разграничивать гражданское руководство Пентагона и военное руководство Вооруженных сил США.

Генерал Мэттис стал известен благодаря некоторым своим эпатажным высказываниям. Например, однажды он сказал, что ему "чертовски весело стрелять в некоторых людей". Также за ним закрепились прозвища "Бешенный пес", "Хаос" и "Воин-монах".

Автор: Александр Пельт12 января 2017, 19:41

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