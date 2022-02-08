Джеймс Мэттис министр обороны США

Джеймс Мэттис родился 8 сентября 1950 года в штате Вашингтон. Окончил Школу морских пехотинцев, Колледж командования морской пехоты и Национальный военный колледж. Учебу в Центральном университете Вашингтона завершил в 1972 году.

Службу начинал в элитной части американской армии – в Корпусе морской пехоты в Портленде. В звании подполковника командовал несколькими подразделениями "морских котиков". Участвовал в операциях США в Афганистане, Ираке и Персидском заливе ("Буря в пустыне"), возглавлял войска НАТО в Европе, руководил центральным командованием американских вооруженных сил.

Генерал в отставке имеет множество боевых наград и является автором весьма неоднозначных заявлений. Например, однажды Мэттис сообщил, что ему "чертовски весело стрелять в некоторых людей". За ним закрепились прозвища Бешеный Пес, Хаос и Воин-Монах.