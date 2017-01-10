Суровые российские летчики довели пилотов США

Летчики ВВС США пожаловались на российские самолеты в Сирии. Они утверждают, что пилоты ВКС периодически допускают опасное сближение с американскими истребителями и не подают опознавательные сигналы.

По словам пилотов США, россияне "не знают или не хотят твердо следовать" соглашению об использовании воздушного пространства в зоне военных операций в Сирии, пишет The Wall Street Journal. Как заявил генерал ВВС Чарльз Коркоран, пилоты ВКС нарушают международный протокол, не подавая опознавательные сигналы и не отвечая по голосовой связи.

Американские летчики добавили, что российские самолеты часто допускают опасное сближение в небе, вынуждая их уступать дорогу, чтобы не столкнуться. Как утверждают представители ВВС, они каждый день прилагают усилия, чтобы избежать авиакатастрофы.

"Очень редко реагируют на сигналы. Мы не знаем, видят они нас или не видят, но мы не хотим, чтобы они работали вместе с нами", – отметил Коркоран.

Пентагон уверен, что необходимо повысить координацию между российскими и американскими военными в зоне боевых действий, подчеркивает издание. ВВС США надеются, что ситуацию улучшит приход к власти Дональда Трампа, который планирует плотно сотрудничать с Москвой.

В Минобороны пока не прокомментировали информацию. Не подтвердили эти данные и другие официальные источники.