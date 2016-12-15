В России объявлена эпидемия гриппа

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что в ряде регионов России объявлена эпидемия гриппа. Кроме того, в этом году значительно выросло число случаев внебольничных пневмоний по сравнению с предыдущим годом.

"На 49-ой неделе, которая закончилась в это воскресенье, это уже превышение недельных эпидемических порогов в 20 субъектах, плюс к этому в десяти центральных городах субъектов", – цитирует ТАСС руководителя Роспотребнадзора.

Попова подчеркнула, что в городе Иваново эпидемический порог превышен на 69%, а в Ивановской области – на 24%. При этом чаще всего гриппу и ОРВИ подвержены дети школьного возраста. Кроме того, с начала простудного сезона зарегистрировано 14935 случаев внебольничных пневмоний, что превышает уровень прошлого года на 38,7%.

Ранее Россельхознадзор объявил о возможности распространения смертельного птичьего гриппа на территории России. "Существует потенциальная угроза заноса вируса гриппа в популяцию домашних птиц и его распространение на территории Российской Федерации. Так, на 18 ноября 2016 года в мире были зарегистрированы случаи высокопатогенного гриппа среди домашних и диких птиц, обусловленные следующими подтипами: Н5N1, Н5N2, Н5N6, Н5N8, Н5N9, Н7N8, Н7N3, Н7N7, Н7N1", – говорилось в сообщении ведомства.

Отметим, что по мнению экспертов, наиболее надежный способ борьбы с гриппом – это своевременная прививка. Однако успех данной процедуры зависит от правильно подобранного медиками актуального штамма заболевания.