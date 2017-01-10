Чиновники настучали на Улюкаева

Сотрудники Минэкономразвития и Росимущества дали показания против Алексея Улюкаева. Теперь следователи опасаются, что экс-министр может оказать давление на этих чиновников.

"Ряд свидетелей обвинения работают в Минэкономразвития и Росимуществе", – цитирует РИА Новости следователя Романа Нестерова, выступившего на заседании Басманного суда Москвы. Детали показаний чиновников он не уточнил.

Нестеров добавил, что некоторые свидетели по делу Улюкаева могут перейти в разряд подозреваемых. "Подписка о невыезде (за нее выступает защита) позволит Улюкаеву бесконтрольно общаться с фигурантами уголовного дела, а также с лицами, которые могут ими стать. Я имею в виду свидетелей", – отметил он.

Тем временем на подозреваемого в коррупции бывшего чиновника дали положительные характеристики председатель правления корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, ректор РАНХиГС Владимир Мау и глава ВТБ Андрей Костин, передает Life.ru. Эти фамилии судья озвучил в ходе слушаний.

На заседании экс-министр заявил, что не согласен со следствием и попросил более мягкого наказания. Вместо домашнего ареста Улюкаев предложил отпустить его под подписку о невыезде.

Напомним, что Алексея Улюкаева задержали 14 ноября. На следующий день ему предъявили обвинение в вымогательстве взятки в крупном размере и поместили под домашний арест. Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении чиновника с поста министра экономического развития в связи с утратой доверия.

