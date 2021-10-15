От Федоровой до Лопыревой: звездные возлюбленные Баскова, с которыми он крутил роман

После всех многочисленных романов со звездными красавицами певец надеется создать крепкую семью

15 октября любимцу российской эстрады Николаю Баскову исполнилось 45 лет. Сегодня звезда грезит о настоящей любви и крепкой семье, однако за свою жизнь певец пережил немало расставаний. В том числе, с популярными красотками, которые так и не смогли сделать из Баскова примерного семьянина.

Роман Баскова с певицей Таисией Повалий так и не получил официального подтверждения, однако был очевидным для большинства поклонников. Профессиональные отношения двух артистов складывались как нельзя лучше, к тому же, именно Повалий изменила стиль Баскова, убедив его отказаться от вычурных блестящих костюмов.

О том, что звезды без ума друг от друга, поговаривали еще до женитьбы певца на Светлане Шпигель, дочери продюсера Бориса Шпигеля. Однако в какой-то момент артисты просто оборвали все ниточки.

Роман Баскова и Федоровой стал одним из самых ярких за всю историю шоу-бизнеса. Пара встречалась с 2009 по 2011 годы и какое-то время, несмотря на все слухи, была счастлива. Через какое-то время артист даже сделал возлюбленной предложение на музыкальном фестивале в Юрмале, но свадьба так и не состоялась.

О том, что союз распался, Басков сообщил на творческом вечере Игоря Крутого. По словам "Мисс Вселенная 2002", она знала, что отношениям приходит конец, однако не ожидала от избранника такого поведения.

Вскоре после расставания с Федоровой, Басков увлекся другой звездной красавицей. Какое-то время артист и Анастасия Волочкова тщательно скрывали свой роман, однако в 2013 году в СМИ появились откровенные фотографии пары – звезд застукали за совместным купанием на Мальдивах.

Вокруг этого союза всегда было много сплетен и загадок, а распался он так же быстро, как и начался. Зато Басков и Волочкова остались в хороших отношениях – они до сих пор с теплотой отзываются друг о друге.

Следующий роман артиста прогремел уже в 2014 году. Тогда его новой избранницей стала певица Софи Кальчева. Отношения с ней продлились три года, а новость о разрыве шокировала многих поклонников.

Для общественности Кальчева и Басков были идеальной парой: со стороны казалось, что дело у этих двоих близится к свадьбе. Однако в 2017 году певец, который, как все думали, встречается с Софи, публично сделал предложение Виктории Лопыревой. Оказалось, пара рассталась задолго до этого из-за желания Баскова иметь детей, к которым Кальчева была не готова.

Поклонники узнали о романе певца с Викторией Лопыревой после его публичного предложения в 2017 году. Несмотря на недоверие поклонников, пара даже запланировала свадьбу, однако отменила ее.

Какое-то время Басков и Лопырева продолжали появляться вместе на публике, пока Виктория не забеременела от Игоря Булатова. Такое развитие событий певец с достоинством пережил, однако в новые отношения вступать не торопится.