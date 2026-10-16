"От волнения все вываливается!": конфуз с расстегнутыми штанами Баскова вскрылся прямо на сцене

Прямо в разгар выступления на глазах у сотен зрителей вскрылась интимная оплошность в звездном наряде.



Празднование 50-летнего юбилея натурального блондина отечественной эстрады Николая Баскова прошло с поистине царским размахом, но не обошлось без пикантного форс-мажора, который публика запомнит надолго. Главный зал ломился от статусных гостей, море живых цветов заполняло сцену, а блеск расшитых стразами дизайнерских костюмов певца ослеплял первые ряды. Однако безупречный лоск вечера неожиданно дал трещину в самый неподходящий момент: артист появился перед искушенными зрителями в полуразобранном виде.

В разгар музыкального номера Басков внезапно взмахнул рукой и властно потребовал у музыкантов остановить аккомпанемент. В повисшей тишине многотысячный зал замер в недоумении, ожидая ЧП со звуком или проблем со здоровьем юбиляра. Но певец залился громким, заразительным смехом и сам расставил все точки над "i", сорвав овации за потрясающую самоиронию.

"Просто Чумаков мне сказал, что я вышел с расстегнутой ширинкой", — громогласно объявил певец в микрофон, указав пальцем в вип-партер.

Как оказалось, спасителем репутации "золотого голоса" стал его давний друг и коллега Алексей Чумаков. Сидя на почетном месте в зрительном зале, музыкант первым заметил предательски распахнутую молнию на брюках Баскова и начал отчаянно подавать со сцены заговорщические знаки. Николай намек уловил моментально, но вместо того чтобы в панике сбежать за кулисы, превратил пикантную оплошность в фееричный стендап.

Пока юбиляр под софитами невозмутимо застегивал замок на брюках, зал буквально стонал от хохота. "У меня от волнения все вываливается. Леш, спасибо!" — выдал очередную остроту Басков. Артист с юмором спародировал выразительную пантомиму Чумакова, после чего элегантно перевел стрелки на сидевших в зале звездных друзей, представил коллег и как ни в чем не бывало продолжил грандиозное шоу.

Впрочем, эпатажные выходки сопровождают Баскова всю его яркую карьеру. По случаю полувекового юбилея певица Надежда Бабкина припомнила еще одну безумную историю из бурной молодости тенора. Оказалось, однажды на статусном закрытом банкете, где присутствовали высокопоставленные чиновники из администрации президента, разгоряченный Николай сорвал со стены огнетушитель и устроил для влиятельных гостей масштабную пенную дискотеку прямо посреди правительственного зала.