Сладкая опасность: зимние напитки, которые вредят организму

Зима – время, когда хочется не просто согреться, а залечь с кружкой чего-то теплого и ароматного.

Глинтвейн, какао, горячий шоколад, имбирный чай… Все эти напитки кажутся безобидными, но на деле могут быть опаснее мороза. Разбираемся, кто реально помогает, а кто бьет по печени и желудку.

Глинтвейн: алкоголь под видом зимнего "лекарства"

Красное вино, специи, мед или сахар — и все это подогретое до 70–80 градусов. "Мягкий" алкоголь с крепостью 10–12% кажется безопасным, но сочетание спирта и специй действует коварно. Алкоголь бьет по печени, а регулярное употребление повышает риск серьезных заболеваний, которые могут долго оставаться незаметными.

Чтобы вовремя заметить проблемы, врачи советуют сдавать "печеночные пробы": АЛТ, АСТ, общий билирубин и его фракции, ГГТП и ЩФ. При обнаружении отклонений часто назначают препараты из группы урсосана на основе урсодезоксихолевой кислоты, а "агрессивные" лекарства вроде парацетамола, НПВС, аспирина или глюкокортикостероидов лучше принимать с осторожностью.



Какао: сладкий кайф без фанатизма

Кофеин в какао не опасен, а вот сахар может сыграть злую шутку. Лишние калории равно лишний вес, а избыток сладкого — рост вредной микробиоты кишечника. Пара чашек какао в день — скорее польза: эластичная кожа и выброс эндорфинов, гормонов радости. Но перебор с сахаром превратит напиток из "душевного" в вредоносный.



Горячий шоколад: вкус детства или триггер для рефлюкса?

Антиоксиданты и флавоноиды в шоколаде — супердля сосудов. Но цена удовольствия высока: калорийная бомба и скачок инсулина. Людям с рефлюксной болезнью горячий шоколад приносит изжогу и отрыжку. Врачи назначают итомед и антациды, чтобы снизить обратные забросы и облегчить состояние.

Имбирный чай: суперполезный, но не для всех

Корень имбиря с гингеролом — природный антисептик и противовоспалительное средство. Помогает при гингивите и парадонтозе, бодрит и согревает. Но есть обратная сторона: хронические болезни ЖКТ могут дать о себе знать — жжение, боли, раздражение слизистой.

Если чай вызывает неприятные симптомы — перестаньте его пить. Для восстановления слизистой подойдут препараты из группы ребагита на основе ребамипида, которые усиливают защитные факторы и снижают воспаление.



Делаем выводы…

Зимние напитки греют душу, но могут ударить по печени и желудку. Глинтвейн — осторожно, какао без фанатизма, горячий шоколад — для здоровых желудков, имбирный чай — с вниманием к ЖКТ. Ваше здоровье — в ваших руках, а не в кружке с "теплым волшебством".