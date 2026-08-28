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Мать сгоревшей от онкологии Стеллы Барановской повесила гибель артистки на Анфису Чехову: Злой гений

Мать сгоревшей от онкологии Стеллы Барановской повесила гибель артистки на Анфису Чехову: Злой гений
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Спустя годы после трагической гибели молодой актрисы Стеллы Барановской вокруг ее имени разгорелся грязный скандал.

Смерть молодой и талантливой актрисы Стеллы Барановской в 2017 году стала настоящим шоком для публики. Девушка долгие месяцы мужественно боролась с тяжелейшим онкологическим заболеванием, но болезнь оказалась сильнее. В тот трагический период рядом со Стеллой находились многие знаменитости: Дима Билан, Лера Кудрявцева, певица Зара и телеведущая Анфиса Чехова. Однако спустя годы выяснилось, что за красивой картинкой звездного сострадания скрывались жуткие тайны и взаимные обвинения.

В эфире популярного ток-шоу "Малахов" мать погибшей артистки Лариса Крючонкова сделала шокирующее заявление. Женщина прямо обвинила Анфису Чехову в гибели своей дочери. По словам безутешной матери, телеведущая сыграла фатальную роль в этой трагедии.

"Анфиса — злой гений в этой истории", — заявила она.

Лариса утверждает, что псевдоподруги из шоу-бизнеса фактически устранили ее и заблокировали, не подпуская к тяжелобольной Стелле. Вместо того чтобы направить девушку к профессиональным онкологам, Чехова и ее окружение убедили Барановскую отказаться от традиционной медицины. Актрису увлекли альтернативными методами, целителями и сомнительными центрами реабилитации, из-за чего драгоценное время ушло безвозвратно.

Мать актрисы вспомнила леденящий душу разговор с телеведущей. Когда состояние Стеллы стало критическим, Лариса молила Чехову помочь поместить дочь в больницу. В ответ она услышала хладнокровный отказ. По словам Крючонковой, Анфиса заявила, что это выбор самой Стеллы, она хочет уйти, и препятствовать этому никто не станет. В итоге молодая женщина скончалась не в больничной палате под присмотром врачей, а в рядовом гостиничном номере.

На этом претензии матери не закончились. Лариса обвинила Чехову в настоящем мародерстве: сразу после смерти Барановской теледива якобы забрала ее личные вещи и телефон. Получить их назад удалось только после жестких угроз. Кроме того, женщина пожаловалась, что неизвестные регулярно оскверняют и разграбляют могилу Стеллы, а принимать помощь от Чеховой на установку памятника она категорически отказывается. Из всех звездных друзей только певица Зара действительно протянула руку помощи — она взяла на себя заботу о маленьком сыне Стеллы и помогла собрать ребенка в первый класс.

Реакция Анфисы Чеховой не заставила себя ждать. Телеведущая жестко ответила на обвинения, обрушив на мать артистки встречные претензии. По версии Чеховой, именно Лариса Крючонкова наживалась на смертельной болезни собственной дочери.

Теледива утверждает, что еще при жизни Стеллы были организованы масштабные благотворительные сборы. На эти деньги Барановская отправилась на лечение в Мексику вместе с матерью, однако значительная часть средств до клиники так и не дошла. Якобы сама актриса жаловалась подругам, что родительница просто присвоила себе эти миллионы. Чехова добавила, что все эти годы мать продолжает манипулировать состоятельными знакомыми Стеллы, выпрашивая финансовую помощь под предлогом бедственного положения внука.

Лариса Крючонкова категорически отрицает все корыстные мотивы и обвиняет Чехову в бессовестной лжи. Конфликт между сторонами достиг апогея, обнажив неприглядные подробности жизни светской тусовки. Скандал продолжается, а истинная причина трагедии так и остается запечатанной под грифом личных обид и звездных амбиций.

Шоу-бизнес в Telegram

28 августа 2026, 10:47
Анфиса Чехова. Фото: kino-teatr.ru
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Глеб Панфилов. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Николай Добронравов. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Дмитрий Красилов. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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