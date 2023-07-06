Деньги собирали всем миром: как выглядит могила лежащей рядом с сыном Риммы Казаковой

"Снежный мальчик" Аллы Пугачевой, "Ты меня любишь" Александра Серова, "Поздняя женщина" Льва Лещенко, "Я тебя отпустила" Валерии – эти и еще сотня популярных песен написаны на стихи Риммы Казаковой. Ее не стало 15 лет назад, а хиты до сих пор звучат. Это лучшая память о человеке. Корреспондент "Дни.ру" побывал на могиле поэтессы.

Римма Казакова скончалась 19 мая 2008 года в возрасте 76 лет в санатории подмосковного села села Юдино. Причиной смерти послужила острая сердечная недостаточность. Через три дня она упокоилась на Ваганьковском кладбище столицы.

Не пройдет и года, как из жизни уйдет ее единственный сын Георгий Радов, известный как работавший в русле постмодернистской и психоделической прозы писатель Егор Радов. Он скоропостижно скончался в возрасте 46 лет на пляже Кандолима на Гоа в Индии и был похоронен рядом с матерью.

В мае 2010-го на могиле появится семейный памятник из черного полированного габбро-диабаза. Мемориальная композиция выполнена в виде двух вертикальных стел, установленных под углом друг к другу и объединенных крестом из красного гранита. Объединяющим элементом служат общая подставка с вазой и раскрытой гранитной книгой, на страницах которой выгравированы автографы Казаковой и Радова. По просьбе родственников, на памятнике отсутствуют портреты покойных.

Созданием памятника Казаковой и Радову занималась комиссия по литературному наследию поэтессы, созданная при Союзе писателей столицы. Правда, деньги на памятник пришлось собирать тогда всем миром. "Достаточной суммы денег для установки памятника на могиле Риммы Казаковой, похороненной на Ваганьковском кладбище, в Союзе писателей Москвы не имеется. Поэтому призываем всех, кто может и готов оказать безвозмездную финансовую помощь для решения этих вопросов, обращаться в секретариат", – такое объявление появилось вскоре после кончины Казаковой.

Сегодня на могиле иногда видят внуков поэтессы – Алексея и Марию Радовых.