Кончилась жизнь в этом доме: легендарный арбатский особняк Пороховщикова рассыпается на глазах

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Четверг 22 июня

09:20Принципиальная Адель чуть не сорвала сделку с Сильвестром Сталлоне 09:00Кончилась жизнь в этом доме: легендарный арбатский особняк Пороховщикова рассыпается на глазах 08:40"Думал, что жизнь закончилась": известный актер хотел покончить с собой из-за любви 08:20"Нас все пытаются поссорить": Утяшева и Воля ответили на вопрос о расставании 08:00"Лицо помолодело, тело подтянулось": Ксенофонтова раскрыла секрет своей привлекательности 06:48"Стиль роскоши и изобилия": бьюти-эксперт объяснила реакцию общественности на вычурный наряд Бузовой 04:07Ученые рассказали о влиянии дневного сна на работу мозга 02:16Популярная группа заступилась за оскандалившуюся с песней Лагутенко Бузову 00:04"Человеческая просьба": О чем молила разрыдавшаяся Блиновская на очередном судебном заседании 21:08"Давайте": Тодоренко пригласила поклонников на страницу своего критика 20:24"Мой отец мне ничего не дал": Прохор Шаляпин перенес тяжелое испытание 19:43Внебрачный сын Золотухина растет его точной копией: Все женщины вытирают слезы 18:05"Никто, ничто и звать никак": Волочкова обозвала бывшего мужа и припомнила его измены 17:50Наргиз обругала собравшуюся в Ташкент Дубцову: Чего *** прется? 17:26В Саратове два подростка выпали из окна 16:58"Как быстро летит время": Стриженова выдала замуж 22-летнюю дочь 16:47Распутина накричала на дочь за близость с "чурками юродивыми": Нельзя смешивать нации! 16:16"Меняются как перчатки": новому роману Гагариной прочат недолгий срок 15:4381-летняя Алентова неузнаваема на свежем фото: Можете поверить? 15:00Умер снимавший клипы для "Чайфа" режиссер Котельников 13:20Навка прервала молчание после новостей о нервных срывах Костомарова 13:00Эксклюзивный договор продажи недвижимости: плюсы и минусы 12:20Как через Госуслуги подать документы в вуз 12:20"Мало не покажется!": Не получившая приглашение на выпускной дочери Волочкова угрожает лицею 12:00Жизнь очень изменилась: что случилось с огородницей Октябриной Ганичкиной 11:40"Я бы хотела знать, сколько осталось": как изменилась жизнь победившей рак Крючковой 11:20Средняя скидка на квартиру в Москве – 6% 11:00"Это вообще нормально?": Долина удивила снимком с молодым брюнетом 10:40"Обман вскрылся": Внучка Зайцева озвучила неприятные факты о появившемся наследнике 10:20Все больше квартир продается по переуступке 10:07Россияне пожаловались на нехватку доступных для питомцев отелей 10:00Дизайн ванной комнаты: актуальные тренды 09:40Батрутдинов оказался на грани выживания из-за соблазнивших его Воли и Утяшевой 09:20"Ариадне можно посочувствовать": Волочкову пожурили за публичные разборки с дочерью 09:00"Там недвижимость и счета": 86-летняя Немоляева высказалась о бегстве из России вслед за Пугачевой 08:40"Еж-ягода": чем хороша ежевика и почему она так называется 08:20"Я могу быть лидером этого движения": Волочкова задумалась об открытии школы балета 08:00Более 10 млн: Киркоров сделал сыну роскошный подарок 06:22"Я не пожалела": Сделавшая "уколы красоты" Решетова показала результат 04:06Лишь 8% столичных ЖК находятся у пляжей 02:13Гузеева встревожила публику новым намеком на уход из "Давай поженимся" 00:09"Все аплодировали": певец IVAN рассказал об отборе на "Евровидение" 23:30Бальные танцы на колясках: трогает до слез 21:34Горько! 25-летний внук Алентовой женился на популярной актрисе 20:50"Две легенды": сияющая Муцениеце поделилась снимком с Якубовичем 20:15Цымбалюк-Романовская вспомнила о Джигарханяне: Вечная нежность 19:29"Мне их жаль": Манукян заговорил о пороках Пугачевой и Галкина* 18:58"Она посмотрела на меня и согласилась": молодой красавец из "Голоса" о судьбоносной встрече с Долиной 18:40Объявившийся наследник Зайцева обвинил его сына в угрозах: Как крыса на тонущем корабле 17:50"Покойся с миром": коллеги оплакивают актера из "Отчаянных домохозяек"
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Кончилась жизнь в этом доме: легендарный арбатский особняк Пороховщикова рассыпается на глазах

Кончилась жизнь в этом доме: легендарный арбатский особняк Пороховщикова рассыпается на глазах
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"Жизнь в этом доме кончилась... больше уже не будет...", – сожалела Варя, покидая навсегда имение в чеховской пьесе "Вишневый сад". Эта цитата вспомнилась при виде разрушающегося на глазах особняка актера Александра Пороховщиква

Дом в Староконюшенном переулке Москвы, что близ Арбата, был построен прадедом и тезкой актера – архитектором, меценатом, владельцем ресторана "Славянский базар" Александром Пороховщиковым. В 1871-м его возвели из бревен как образец русского зодчества и даже возили на Всемирную выставку в Париж.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Потом дом стал сдаваться внаем. Например, в начале XX века тут жил философ Сергей Трубецкой. В разные годы здесь располагались магазин, библиотека, воскресная школа, педагогический музей, совет ветеранов. А в 90-х тогдашний столичный голова Юрий Лужков передал памятник архитектуры актеру Александру Пороховщикову. Чтобы найти миллионы на реставрацию аварийного особняка, власти позволили на прилегающем участке построить небольшой клубный дом.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Но счастливая жизнь в доме была недолгой. В 2012 году знаменитый артист попал в больницу с инсультом. Там у актера диагностировали ишемическую болезнь сердца, постинфарктный кардиосклероз, атеросклероз аорты, коронарных и мозговых артерий, тромбоз ушка левого предсердия и нарушения ритма сердца. А вскоре на фоне многолетнего сахарного диабета развилась гангрена и Пороховщикову ампутировали ступню.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Его жена Ирина, которая была младше на 23 года, почему-то решила, что Пороховщиков умирает. Она позвонила подруге и попросила забрать собаку: "Если со мной что-то случится". В тот же вечер и случилось – бездыханное тело покончившей с собой Ирины нашли на втором этаже. Рядом – записка: "Жить без Саши не могу и не буду".

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

Актеру о трагедии в его доме не сообщали – не хотели волновать. А спустя месяц и его самого не стало... О смерти любимой супруги он так и не узнал. Поскольку наследницей Пороховщикова по завещанию являлась его супруга, которая скончалась раньше, а иных наследников первой очереди у него не осталось, имущество получил единокровный брат Шалва Барабадзе, живший в Грузии. С которым Пороховщиков, впрочем, никогда в жизни не виделся. А особняк Пороховщикова наследовать и завещать было нельзя – актер арендовал его у города.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Стоящий 12-й год без хозяина дом стремительно разрушается. Началось обрушение отреставрированного декора, рассохлись оконные рамы, покрылись пылью стекла, треснули каменные ступени... Знаменитый дом медленно умирает.

22 июня 2023, 09:00
Фото: Natalia Shakhanova / Global Look Press / www.globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Не только Костомаров: кому из звезд ампутировали ноги

Татьяна Шмыга. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Лев Яшин. Фото: imago sportfotodienst via www.im/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Юлия Началова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сара Бернар. Фото: Scherl/Global Look Press/www.globallookpress.com
Элла Фитцжеральд. Фото: Cinetext / Allstar Collection/Al/www.globallookpress.com
Фрида Кало. Фото: Eddie Moore/Albuquerque Journal/www.globallookpress.com
Александр Пороховщиков. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Татьяна Бестаева. Кадр Youtube/Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Мауро Беллуджи. Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com

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