Миллион в месяц: молодой фаворит Пугачевой занялся далеким от музыки бизнесом

До попадания на "Фактор А" краснодарец Сергей Савин работал курьером, кассиром, продавцом-консультантом в магазине одежды и жил в общежитии. Но в марте 2011 года его жизнь круто изменилась – он не только стал участником телешоу "Фактор А", но и оказался там лучшим. Его даже называли "фаворитом Пугачевой". А сегодня он пошел по стопам Примадонны.



Алла Пугачева всегда чувствовала в себе бизнес-жилку. В 1990 году Примадонна выпускала духи "Алла", права, с этого предприятия певица ничего не получила. Тогда ее подвела юридическая неграмотность — документы оказались составлены не в ее пользу. Потом она выпускала чипсы "Алла", на которых, как писали, смогла заработать около миллиона долларов, но, вложившись в финансовую пирамиду "Властелина", потеряла в два раза больше.

Примадонна думала заняться и ресторанным бизнесом, хотела приобрести ресторан на Лубянке, но с этим проектом ничего не вышло. Потом у нее была собственная радиостанция "Алла". А единственный доход, не связанный с музыкой, который остался у Народной артистки СССР сегодня – это процент от продажи обуви под брендом ALLA PUGACHOVA.

Ее фаворит из "Фактора А" Сергей Савин внимательно изучил богатый бизнес-опыт Аллы Пугачевой, учел все ее ошибки, взял на заметку юридические аспекты. И тоже завел свой маленький "свечной заводик". В чем признался корреспонденту "Дни.ру" на кинофестивале "Кабардино-Балкария-2023" в Нальчике.

"Когда ты – Филипп Киркорова, то можешь позволить себе жить только концертами, -улыбается Савин. – Я же не только пою, но и выступаю как ведущий, сотрудничаю с различными клубами – приглашаю гостей, работаю над музыкальным оформлением, А еще у меня уже два года работает собственный маркетплейс – там и вещи, и продукты, и услуги сервиса. Все это позволяет мне держаться на плаву. Для комфортной жизни в Москве миллиона рублей в месяц вполне может хватить!"