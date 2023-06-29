Громкое признание Даны Борисовой Тесты Сенчукова рассказала о разводе Игры Сонник

Топ новостей недели

"Там недвижимость и счета": 86-летняя Немоляева высказалась о бегстве из России вслед за Пугачевой"Там недвижимость и счета": 86-летняя Немоляева высказалась о бегстве из России вслед за Пугачевой "Живет своей жизнью": бывшая жена Джигарханяна рассказала об отношениях с сыном-американцем "Живет своей жизнью": бывшая жена Джигарханяна рассказала об отношениях с сыном-американцем Горько! 25-летний внук Алентовой женился на популярной актрисеГорько! 25-летний внук Алентовой женился на популярной актрисе

Лента новостей

Четверг 29 июня

11:00"Так красиво": Киркоров прослезился при виде своего портрета в императорской короне 10:40"Халатность врача": изуродованному фавориту Пугачевой остается уповать на помощь мужа Орбакайте 10:2064-летнюю Мадонну экстренно увезли в реанимацию 10:00В Екатеринбурге нашли тело пропавшего малыша 09:40"Звали обратно": Чулпан Хаматова ответила на вопрос о возвращении в Россию 09:20Банки подсчитали среднюю сумму кредита на ремонт недвижимости 09:00"Слава Богу, что не стала его женой": Волкова назвала абьюзером бывшего сожителя Боякова 08:40"Да пошел ты!": из-за чего поругались Мордюкова и Михалков 08:20"Выглядит как бабка": Стилист раскритиковала образы тратящей миллионы на одежду жены Петросяна 08:00"Сокровенные слова": бабушка Сябитова поделилась народными мудростями 06:04Где искать доступный бизнес-класс в Москве 04:07Страшнее змей, пауков и клоунов: чего боятся жители России 02:16Спрос на элитную аренду вырос на 22% 00:01"Не давали спокойно спать": ТОП захватывающих сериалов от Регины Тодоренко 20:43ФНС нашла у исчезнувшей МакSим долгов на миллион рублей 19:43Варшавер высказался о конкуренции Васильевой и Кравченко в "Ленкоме": Будут играть в разных составах 18:36"Если у тебя деменция, значит ты живой": Лолита высмеяла умозаключения Виктории Бони 17:34Меньшова рассказала о проблемах в отношениях с сыном 16:47Цискаридзе прокомментировал возможность стать руководителем Большого театра 15:54Виктория Боня решила сделать пластическую операцию как у Беллы Хадид 15:20Невеста Максима Виторгана предпочла одиночество 15:00"Очень сложно": Молодой муж Бабкиной заговорил о психологической травме 14:52"Если бежать, то к тебе": Орбакайте показала гармонию с мужем 14:10"Не все в этой жизни покупается": психолог объяснил причины неудачи Маркл и принца Гарри в Голливуде 13:50"Помогите!": оскаливший зубы зверь бросился на Газманова 13:30Будь в тренде: какие шорты актуальны летом 2023 13:10"Трусы с фотографиями": почему солист "Корней" Бердников отказывается от подарков 12:50Оставил маленького сына с женой, а потом его потерял: личная трагедия Сергея Бодрова-старшего 12:30Гонорар стартует от миллиона: Как зарабатывает на жизнь независимый сын Барановской 12:10"Это было чудо!": Высшие силы помогли Кате Лель вылечить Аниту Цой 11:53Недвижимость и не только: что связывает Березовского и Диброва? 11:30"Он умеет оказывать внимание": Известная артистка восхитилась галантным Боярским 11:14Светлая память: умер артист из "Вечеров на хуторе близ Диканьки" 10:50"Хотелось пару раз убить": Донцова раскрыла неожиданные подробности своего брака 10:20"Мой мир не будет прежним": Ляйсан Утяшева разоткровенничалась о важном событии в жизни 10:00"Заказала у меня": копию Пугачевой создал художник-кукольник из Ленинградской области 09:40"Не бывает все гладко": Красавец-актер из сериала "ЛЕ.ГЕН.ДА" высказался о любовном треугольнике 09:20Цискаридзе обратился к своим подопечным: Ничего не бойтесь! 09:00Господи, помилуй: что случилось с памятником Спартака Мишулина за 65 тысяч долларов 08:44На даче все иначе: когда земельный участок приносит убытки 08:20Срочная продажа квартиры в Москве может выйти боком 08:00"Это провал": Тодоренко пожаловалась на неприятности 06:26Спрос на вторичные квартиры вырос вдвое 04:13Диетолог перечислил полезные летние перекусы 02:17Спрос на кладовые в ЖК вырос на 10% 00:33Дочь Барышникова показала кадры со свадьбы в США 22:00"Этого не было никогда": Леонид Агутин готовится к грандиозному событию 21:22Покинувший команду Собчак парень круто изменил свою жизнь 20:05Тело покойного рэпера Картрайта отправят на четвертую биологическую экспертизу 18:40Поклонники заподозрили Буланову в беременности на открытии ресторана
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Халатность врача": изуродованному фавориту Пугачевой остается уповать на помощь мужа Орбакайте

"Халатность врача": изуродованному фавориту Пугачевой остается уповать на помощь мужа Орбакайте
143

В Нальчике завершается Международный кинофестиваль "Кабардино-Балкария-2023". Он проходит при поддержке Министерства культуры Кабардино-Балкарии. Среди звезд торжественной церемонии закрытия и певец Сергей Савин.

Многие помнят Савина как победителя популярного телепроекта "Фактор А". В марте 2011 года возглавляющая жюри конкурса Аллы Пугачевой была от него без ума и даже взялась продюсировать талантливого провинциального паренька, помогла записать альбом и снять три клипа.

Сегодня в Савине трудно узнать былого красавца – неудачная пересадка волос и врачебная ошибка обезобразили его. Несколько лет назад Сергей решил добавить густоты шевелюре. "Но в местах пересадки волос образовались жуткие нарывы, – рассказал он. – Причем обещанного роста через положенное время не наблюдалось. И хотя я соблюдал все указания, спустя год после операции хирург вынужден был признать, что пересажанные волосы не прижились. А место забора собственных волос на затылке напоминает вспаханное поле – слишком заметно хирургическое вмешательство".

Фото: личный архив

"Я отрастил подлиннее волосы, чтобы скрыть шрамы, – вздыхает он. – Ходил на консультации к разным врачам, все говорят, что ситуация плохая, потому что с затылка у меня взяли очень много волос и повторная операция невозможна. А для пересадки предлагают брать волосы с рук, груди и других частей тела. Но сейчас, мне кажется, при моем состоянии уже даже деньги не помогут исправить тяжелую ситуацию".

Еще одна эстетическая проблема Савина связана с плохими зубами. Началось все еще в школе. "Детям там удаляли зубы даже без анестезии, – поражен Сергей. – Мне неудачно вырвали зуб, и в результате халатности врача весь ряд сместился. Теперь я пытаюсь его двигать – мне поставили сложные шурупы, сделали натяжку".

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Уже пять лет он вынужден носить брекеты, и конца этим мучениям пока не видно. "Наверное, когда себе пересажу волосу и исправлю зубы, мне уже ничего не надо будет, стану уже дедушкой", – пессимистично настроен артист.

Савин даже подумывает обратиться к Пугачевой. Ведь ее зять Михаил Земцов – известный стоматолог. Он начинал простым дантистом, а сейчас имеет собственную клинику. "Мне надо было сразу к нему пойти и избежать всех своих проблем", – считает Сергей.

29 июня 2023, 10:40
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Селфи на фоне покойника: похороны Юдашкина превратился в бенефис Пугачевой

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

По теме

Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

"Так красиво": Киркоров прослезился при виде своего портрета в императорской короне

"Так красиво": Киркоров прослезился при виде своего портрета в императорской короне
Филипп Киркоров получил шикарный подарок, который буквально растрогал его. В апреле поп-король отечественной эстрады сделал громкое заявление.

64-летнюю Мадонну экстренно увезли в реанимацию

64-летнюю Мадонну экстренно увезли в реанимацию
Певицу госпитализировали из-за тяжелой инфекции. Сейчас она находится под присмотром медиков. За десятки лет творческой карьеры об известной на весь мир певице Мадонне говорили как много хорошего, так и немал плохого.

"Звали обратно": Чулпан Хаматова ответила на вопрос о возвращении в Россию

"Звали обратно": Чулпан Хаматова ответила на вопрос о возвращении в Россию
Чулпан Хаматова заявила о том, что ее звали в Россию. И даже сказала, кто. В прошлом году актриса перебралась в Латвию, где живет до сих пор.

"Слава Богу, что не стала его женой": Волкова назвала абьюзером бывшего сожителя Боякова

"Слава Богу, что не стала его женой": Волкова назвала абьюзером бывшего сожителя Боякова
В Нальчике продолжается Международный кинофестиваль "Кабардино-Балкария-2023". Он проводится Сергеем Новожиловым при поддержке Министерства культуры Кабардино-Балкарии. Среди звезд этого года – актриса театра и кино Екатерина Волкова – звезда фильмов "Вдох-выдох", "Чужие и близкие", "Скорая помощь". В будущем году Вам исполнится 50 лет.

"Да пошел ты!": из-за чего поругались Мордюкова и Михалков

"Да пошел ты!": из-за чего поругались Мордюкова и Михалков
Стали известны подробности давней ссоры двух легендарных звезд Нонны Мордюковой и Никиты Михалкова. Свою первую кинороль Нонна Мордюкова сыграла будучи студенткой в фильме Сергея Герасимова "Молодая гвардия", что сразу принесло ей всенародную любовь.

Выбор читателей

28/06СрдГосподи, помилуй: что случилось с памятником Спартака Мишулина за 65 тысяч долларов 27/06ВтрБелокурая малышка: В Сети появилось фото предполагаемой дочери Заворотнюк и Чернышева 27/06ВтрПоднятая на смех из-за готовки Высоцкая отреагировала на слова о ней: Большое спасибо 28/06СрдСветлая память: умер артист из "Вечеров на хуторе близ Диканьки" 27/06Втр"Кому до тебя есть дело?": Кушанашвили жестко ответил собравшемуся в Россию Милохину 27/06ВтрПоклонники заподозрили Буланову в беременности на открытии ресторана