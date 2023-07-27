Адвокат Добровинский ответил на претензии Успенской к пластическому хирургу

Любовь Успенская заявила, что ее тело изуродовал пластический хирург Тимур Хайдаров.

Королева русского шансона Любовь Успенская оказалась в эпицентре громкого скандала. Не секрет, что 69-летняя артистка очень внимательно следит за своими внешними параметрами, поэтому обращается за помощью к косметологам и пластическим хирургам.

Одно из медицинских вмешательств сыграло с певицей злую шутку. Любовь успенская заявила на всю страну, что ее тело изуродовал пластический хирург Тимур Хайдаров. Артистка отметила, что обратилась к специалисту за липосакцией в области живота, однако последний якобы также настоял на пластике груди.

По словам звезды шансона, медик заявил, мол после хирургического вмешательства в США ей требуется "обновить" тело. Звезда согласилась на предложенные процедуры, однако вскоре пожалела. Однако Любовь Успенская почему-то молчала три года и заговорила о проблеме лишь после певицы Славы.

Последняя тоже предъявила претензии к хирургу Тимуру Хайдарову. Однако его взялся защищать звездный адвокат Александр Добровинский. Юрист уже ответил на претензии исполнительницы хита "К единственному нежному".

В интервью Пятому каналу он подчеркнул, что певица требует предоставить видеозапись операции при том, что физически это вряд ли возможно. Адвокат напомнил, что с момента операции прошло уже три года, соответственно, кадры так долго не хранятся.

Александр Добровинский предположил, что Любовь Успенская и певица Слава прекрасно понимают, что записи не существует, поэтому умышленно акцентируют внимание на этом. Он также добавил, что противоположна сторона запрашивает видео не в той клинике, где проходили операции.