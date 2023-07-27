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Четверг 27 июля

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Любовь Успенская рассказала, как именно ее тело изуродовал звездный пластический хирург

Любовь Успенская рассказала, как именно ее тело изуродовал звездный пластический хирург
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Артистка оказалась одной из пострадавших в ситуации с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым.

По словам Любови Успенской, она была первой звездой, которая к нему обратилась. Якобы он даже не сразу узнал ее, когда она пришла, потому что только недавно переехал в Москву и начал оперировать. Изначально Успенская хотела сделать только липосакцию живота, но Хайдаров предложил заодно сделать и грудь.

У певицы было все хорошо с бюстом после пластики в США, но хирург заявил, что с той операции прошло слишком много времени и пора "освежить". Правда, поначалу он говорил, что за один подход все сделать не получится, так как процесс непростой. По словам Любови Успенской, когда она отошла от наркоза, узнала, что Тимур Хайдаров сделал и живот, и попу, и грудь, и даже руки. Он заявил, якобы у артистки хороший жир и организм.

Конечно, певица была рада, потому что на видео все выглядело идеально. Но когда сняли бандаж... Звезда призналась, что в тот момент была просто в шоке. Наконец артистка поделилась, как именно ее тело изуродовал звездный хирург.

"Одна грудь была тонкая узкая и твердая как камень, вторая — потолще. И на разных уровнях. Вместо шва "якорь" он порезал мне всю грудь", – рассказала Успенская.

Руки после пластики также оставляли желать лучшего, так как стали не тоньше, а просто обвисли. Артистке приходилось маскироваться для выхода на сцену, а после она долго ходила в клинику косметологии в попытках исправить то, что с ее телом сделал Тимур Хайдаров.

По словам Любови Успенской, она молчала три года, так как у нее были проблемы с дочерью, это было важнее. Она рада, что певица Слава (Анастасия Сланевская) публично заговорила о проблеме и что другие девушки также откликнулись.

27 июля 2023, 14:21
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Комсомольская правда ✓ Надежный источник

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