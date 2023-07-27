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Четверг 27 июля

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Молодой помощник Бабкиной отреагировал на новость об их романе

Молодой помощник Бабкиной отреагировал на новость об их романе
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Надежда Бабкина устроила Сергея Рябова к себе в театр.

Народная артистка России Надежда Бабкина даже в 73 года продолжает появляться на сцене и на телевидении. Параллельно певица занимается общественной и политической деятельностью. А в Московским государственным академическим театром "Русская песня" она занимает сразу две должности: директора и художественного руководителя.

Даже несмотря на высокую загруженность и уважаемой возраст, у королевы русской песни остается время на дела любовные. Впрочем, кто именно на данный момент является кавалером звезды эстрады, гадают и поклонники, и обозреватели шоу-бизнеса.

Совсем недавно пресс сообщала, что Надежда Бабкина и ее гражданский муж Евгений Гор якобы расстались. Слухи пустил ведущий шоу "Модный приговор" Александр Васильев. К слову, разница между партнерами составляет 30 лет.

Позже в СМИ появилась информация, мол Надежда Бабкина нашла себе еще более молодого любовника. Речь идет о 32-летнем Сергее Рябове, которого певица устроила в свой театр на должность заместителя директора.

И пока артистка хранила молчание, на новость о романе отреагировал сам молодой помощник с атлетическим телосложением. Бывший фигурист заявил в интервью изданию Woman.ru, что не получал от начальницы подарка в виде квартиры в Москве.

Сергей Рябов также подчеркнул, что появляется с Надеждой Бабкиной на публичных мероприятиях, потому что работает с ней более трех лет. Мужчина признался, что старается не обращать внимание на слухи, уточняет Пятый канал.

27 июля 2023, 16:23
Надежда Бабкина. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Woman.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Бабкина, Кадышева, Крыгина: Надежды российской эстрады

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: кадр YouTube

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