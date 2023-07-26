Выходка малолетнего сына довела Подольскую до потери сознания

Гостьей очередного выпуска онлайн-шоу Натальи Подольской "Ваша Наташа" стала психолог Вика Дмитриева. Они поговорили о кризисах всех возрастов, о том, допустимо ли материться дома и о том, как разговаривать с ребенком на острые темы.



У Натальи Подольской растут два сына. 5 июня 2015 года она родила сына Артемия. А 22 октября 2020-го на свет появился сын Иван.

"У меня вопрос как у мамы семилетнего мальчика. Он постоянно поясничает, кривляется, делает какие-то отрыжки, нет ни одной фотографии без рожи", – пожаловалась Подольская психологу на старшего отпрыска.



"Это способ привлечь внимание, – пояснила Вика Дмитриева. – Потому что когда ты идешь спокойно, нормально, то мало кто обращает внимание. Это такое демонстративное поведение. Здесь точно надо уделять этому ноль внимания, никакой реакции лучше не давать".

Смущают интеллигентную Подольскую и музыкальные вкусы наследника. "Тема очень любит... Есть такой исполнитель... – теряется певица. – И когда я услышала в его песне слово "отсоси", я подумала, что я просто теряю сознание. А Тема знает все его песни наизусть, хотя он, действительно, не знает значение этого слова. И я сказала: "А эту песню ты больше не слушай, пожалуйста".

Певица не уточнила, "отсоси" в исполнении кого из коллег ее так возмутило. О подобном физиологическом процессе поют, в частности, МС Пох и MORGENSHTERN.