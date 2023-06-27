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Вторник 27 июня

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"Ничего не вижу плохого": Чехова рассказала о поцелуях с 11-летним сыном

"Ничего не вижу плохого": Чехова рассказала о поцелуях с 11-летним сыном
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Анфиса Чехова дала интервью, в котором рассказала об отношениях с Соломоном.

Новый гостьей Натальи Подольской в ее YouTube-шоу "Ваша Наташа", стала Анфиса Чехова. Женщины поговорили о воспитании детей, в том числе про психологию, личные границы и вступлении в подростковый возраст.

Как призналась Анфиса, ее сын Соломон, которому сейчас 11, уже начал отстаивать свое личное пространство. Он частенько выражает недовольство, пусть и в шутку, когда мать пытается поцеловать его.

"Я тебя родила для того, чтобы целовать", – не обращает внимания Анфиса Чехова на недовольство мальчика.

Поддержала ее и Наталья Подольская: ее старший сын Артем бросается вытирать лицо каждый раз после того, как мама удостоит его поцелуя. "Безопасной" зоной является лишь макушка, ведь, по признанию Натальи, там "слюней нет".

При всем этом, сказала Анфиса Чехова, ее сыну очень не хватает нежности и ласки, ведь каждое утро перед школой он приходит в комнату к маме и с удовольствием целует и обнимает ее перед разлукой.

При этом, как уточнила Анфиса, целуются они в губы. Нежность к сыну так зашкаливает, что она просто не может удержаться от того, чтобы чмокнуть его лишний раз.

Это помогает ей проработать дефицит нежности со стороны родителей в детстве, ведь, как призналась артистка, родители почти не проявляли к ней чувства и никогда не говорили о том, что ее любят. Именно поэтому теперь Анфиса Чехова купает сына в ласке и по 10 раз на дню признается ему в любви.

"Я ничего не вижу в этом плохого", – высказалась Анфиса Чехова про поцелуи с 11-летним сыном.


27 июня 2023, 16:20
Анфиса Чехова с сыном. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Youtube, канал "Наталья Подольская"✓ Надежный источник

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