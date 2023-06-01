Караулова, Подольская, Костюшкин: звезды привели детей в зоопарк ради гималайского медведя

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Четверг 1 июня

16:55Караулова, Подольская, Костюшкин: звезды привели детей в зоопарк ради гималайского медведя 16:37В Сети распустили слух об обмане Бони: на самом деле живет не в Монако 16:08"Рожайте, пожалуйста!": Алферова обратилась к женщинам с чудесной историей 15:40"Могу выразить поддержку": известный музыкант похвалил Даву за желание стать актером 15:20Как свежевыжатый сок защитит от опасных заболеваний? 15:20Боня озвучила причину критики со стороны Собчак 15:00Волочкова выступила с благотворительным шоу "Балерина и кукла в зазеркалье цирка" 14:20Синоптик предупредил Москвичей о прохладных выходных с дождями 13:40Ваня Дмитриенко потерял миллион рублей из-за мошенников 13:00В каких городах России самые доступные однокомнатные квартиры 12:20На "однушку" в Сочи придется копить 16 лет 12:00Дибров поддержал новую ведущую "Кто хочет стать миллионером?" Караулову 11:40Супруга Аристарха Ливанова впервые рассказала о живущих за границей дочери и внуке 11:20Вернувшаяся из отпуска Орлова показала трогательное видео 11:00Квартира писательницы Джоан Дидион выставлена на продажу 10:40Бородина поделилась секретами воспитания дочек 10:20Чем грозит неуплата кредита? 09:40"Я была такая смелая": Виктория Боня вспомнила о переезде в Монако 09:20Сколько стоит самый дорогой дом в Подмосковье 09:03Диета Волочковой встревожила ее поклонников 08:20Психолог назвал причины и опасность сексуальной зависимости 08:00"Вторичка" сильнее всего подешевела в Истре 06:15Киркоров ошарашил публику жесткой издевкой над Басковым 04:30Как правильно выбрать кондиционер? Лайфхаки от эксперта 02:08Самые доступные квартиры в Новой Москве 00:33Повар влюбился? Как спасти пересоленный суп 21:52Певица Земфира* опровергла информацию о получении гражданства Франции 21:17"Очень низменные этапы": Боня рассказала о будущем Собчак 20:08Елизавета Боярская анонсировала важное событие 19:23"Шикарная женщина": Рудковская произвела фурор на пляже 18:23"Я перестала стесняться": Муцениеце блеснула привлекательной фигурой 17:45Игорь Николаев показал архивное фото с Наташей Королевой 17:10В Сеть попало видео мальчишника с участием Евгения Гора 16:40Старость в радость: девушка 83-летнего Аль Пачино беременна 16:00"На такие поступки способны только два человека": Кушанашвили высказался о Баскове и Билане 15:40Ангелы и пальмы: как выглядит могила Талызиной на Ваганьковском кладбище 15:20"Рвется там, где тонко": врач предупредил звезд об опасности работы на износ 15:00Вылетел на тротуар и врезался в здание: авария с полицейским автомобилем случилась в центре столицы 14:34"Деньги зарабатываю сама": откровения Бледанс о жизни после развода 14:28"Серьезнейшая драматическая актриса": Лолита удостоилась похвалы со стороны коллеги 13:20Скончался депутат Госдумы Виктор Зубарев 12:40"Делает процедуры": бывший директор Ротару рассказал о ее местонахождении 12:20Доходы упали, залы полупустые: почему зрители отвернулись от иноагента Галкина* 12:00"Я бы ее не прощал": Пашутин призвал предательницу Пугачеву вернуть звания и госнаграды 11:40Наташе Королевой – 50: вспоминаем главные скандалы певицы 11:20"Еще родить": Маликов заговорил о прибавлении в семье 11:00В ТЦ "Феникс" в Подмосковье произошел пожар 10:40Ужины со спонсорами: стало известно, как Волочкова зарабатывает на безбедную жизнь 10:20"Я публичный человек": Салтыкова отказалась от интимных отношений ради карьеры 10:00Как строили избы на Руси
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Караулова, Подольская, Костюшкин: звезды привели детей в зоопарк ради гималайского медведя

Караулова, Подольская, Костюшкин: звезды привели детей в зоопарк ради гималайского медведя
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Звезды российского шоу-бизнеса отметили День защиты детей в Московском зоопарке.

"Русское Радио" стало официальным опекуном гималайского белогрудого медведя, который содержится в Московском зоопарке. На торжественной церемонии 1 июня собрались звездные гости вместе со своими детьми – певец Burito с сыном, Стас и Юлия Костюшкины с сыном, Наталья Подольская с сыновьями, рэпер ST с супругой Ассоль и дочерью Эстель, а также Юлианна Караулова.

Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру

На церемонии присутствовали воспитанники Уваровского детского дома, которые успели сфотографироваться со своими кумирами. Щедрым вниманием они одарили Стаса Костюшкина. Кстати, певец признался, что с удовольствием стал бы опекуном обезьяны, но такой порыв не одобряет его супруга. Дескать, никаких экзотических животных в доме, где растут дети и живет несколько собак. "У меня есть экзотическая живность. Это мой муж!" – пошутила Юлия, беседуя с журналистами.

Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру

Старший сын Натальи Подольской, как только увидел гималайского медведя, тут же потребовал завести такого же зверя дома, на что певица лишь покачала головой, дав понять, что он сказал это не всерьез. "Моя картина мира стала полной, когда Теме на пять лет подарили собаку. У меня с детства была мечта: муж, дом, дети, собака", – призналась супруга Владимира Преснякова.

Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру

Для Юлианны Карауловой и ее маленького сынишки, которому буквально на днях исполнилось два года, этот поход в зоопарк стал особенным. Для Сашеньки было в новинку увидеть диких зверей, в том числе гималайского медведя. К прессе Караулова вышла без наследника, видимо, чтобы не пугать его собравшейся толпой.

Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру

Ведущий "Русского радио" Дмитрий Оленин объяснил, почему об опеке гималайского медведя радиостанция решила объявить именно в День защиты детей. "Для детишек медведь – это символ мужества и доброты. Наш добрый русский герой. Скоро здесь, в Московском зоопарке, появится арт-объект от "Русского радио", это будет бочка с медом", – сказал шоумен.

Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру

Более того, этот медведь станет талисманом "Русского Радио". "Мы уже много лет привлекаем внимание нашей аудитории к проблемам экологии и диких животных. Этот мишка занесен в красную книгу, это редкий исчезающий вид, обитает онна юге Дальнего Востока России и в ряде других стран", – добавил Оленин.

1 июня 2023, 16:55
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Выпускной-2023: Дети звезд российского шоу-бизнеса прощаются со школой

Фото: соцсети
Фото: соцсети
Фото: соцсети
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

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