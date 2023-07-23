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Воскресенье 23 июля

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Макаревич* недоволен жизнью в Израиле: Почему так чудовищно работают службы?

Макаревич* недоволен жизнью в Израиле: Почему так чудовищно работают службы?
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Андрей Макаревич* полтора года назад переехал на Землю Обетованную и рассказал, что его не устраивает.

По словам музыканта, он платит огромные налоги, является законным гражданином, но при этом в Израиле есть вещи, которые мешают комфортно жить. Например, местная почта потеряла его посылку из России, за которую Андрей Макаревич* заплатил огромную пошлину.

Помимо этого, артист недоволен работой служб доставки. Он пожаловался, что часто заказ привозят не в назначенный день, а спустя неделю. "Они, оказывается, вправе не доставлять", – возмущается Макаревич*. Такие же проблемы музыкант испытывает при получении каких-либо документов из соответствующих органов – бюрократическая волокита может тянуться месяцами.

Как отметил Андрей Макаревич*, уж если по чему он и ностальгирует, так это по отменному российскому сервису. По словам солиста группы "Машина времени", в Москве зубную щетку за город могли доставить за несколько часов, в Израиле же об этом можно только мечтать.

"Судебная реформа, главенство закона, кому быть у руля – все это очень и очень важно. Но у меня вопрос поближе к земле – скажите, почему у нас так чудовищно плохо работают службы, скажем так, быта?" – недоумевает Макаревич*.

*внесен Минюстом РФ в список лиц, которые выполняют функции иностранного агента.

23 июля 2023, 15:57
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Барских, Панин, Макаревич: список осуждающих Россию артистов

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: социальные сети рэпера Face
Фото: oxxxymiron.com / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Sebastian Fuchs via www.imago-im / www.imago-images.de / www.globallookpress.com
Фото: Ariana Ruiz/Pi / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

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