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Суббота 22 июля

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"Боже, я не выдержу": превратившаяся в старуху Елена Яковлева излила душу

"Боже, я не выдержу": превратившаяся в старуху Елена Яковлева излила душу
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Знаменитая актриса ошарашила изменениями во внешности. Елена Яковлева уже привыкла видеть себя другой.

Со времен "Интердевочки" артистка сделала большой рывок в плане профессионального мастерства. Один из самых необычных образов, в которых актриса удивляла зрителей, — это Баба-яга. В сериале "Последний богатырь" звезда выглядит довольно необычно. При этом Елена Яковлева рада, что превратилась в старуху, и даже нашла в этом плюсы.

По словам знаменитости, специфическое амплуа помогает ей расширять диапазон поклонников. Глядеть на сказочную бабушку приятно и детям, и взрослым. При этом на грим перед съемками Елена Яковлева тратит пять часов.

"Первые два дня это казалось ужасным, думала: "Боже, я этого никогда не выдержу", — излила душу актриса. Однако ситуация не менялась, и артистка начала приспосабливаться к обстоятельствам. Впоследствии процесс нанесения грима стал для нее развлекательным. На смену терпеливому ожиданию конца пришли хохмы и шутливые фотосессии.

С глубокими морщинами, уродливым носом и другими нюансами внешности Баба-яга выглядит натурально. Однако Елена Яковлева считает, что не дотягивает до совершенства в этом образе. Актрисе нелегко даются отрицательные роли. Для нее проще перевоплощаться в добрых и несчастных женщин. Чтобы демонстрировать в кадре убедительную злость, ей нужно много тренироваться.

22 июля 2023, 11:33
Елена Яковлева. Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press/www.globallookpress.com
Комсомольская правда✓ Надежный источник

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