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Суббота 20 мая

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Мамин симпатяга: 5 причин считать сына Елены Яковлевой славным

Мамин симпатяга: 5 причин считать сына Елены Яковлевой славным
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Денис Шальных весьма хорош собой – смотрите сами.

Люди любят навешивать друг на друга ярлыки, даже если толком не знакомы. Вот и этот парень попал под горячую руку. Из-за обширных татуировок на теле кому-то может показаться, что он фрик, монстр и даже мутант, но "Дни.ру" уверены, что Елена Яковлева родила прекрасного сына.

Есть не меньше пяти причин считать Дениса Шальных славным. Во-первых, это его осознанный поиск своего места в мире. Многие звездные дети предпочитают сидеть у родителей на шее и быть их тенью. В отличие от сверстников, сын Елены Яковлевой заявил о себе и стал мастером на все руки.

Cын Елены Яковлевой, Денис Шальных. Фото: Вконтакте/vk.com/id48372789

Он прошел путь от начинающего артиста до барбера, успев также развить способности фитнес-тренера, детского воспитателя, режиссера, музыканта и лингвиста. Прямо как в песне группы "Король и Шут": "Актер, лицедей, добряк и злодей. Не ради людей, а ради искусства!".

Во-вторых, Денис Шальных обожает животных, да и сама Елена Яковлева не раз это подтверждала. Человек, который берет питомцев из приюта и заботится о них с любовью, уже на голову выше тех, кто пренебрегает такой возможностью.

Сын Елены Яковлевой гладит кошку. Фото: Вконтакте/vk.com/id48372789

В-третьих, он — мамин симпатяга. Парень не расстраивает знаменитых родителей и поддерживает с ними теплые отношения. Имея все шансы связаться с плохой компанией и запрещенными веществами, он сохранил достоинство, не ударил в грязь лицом и активно увлекся спортом.

Елена Яковлева. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com

В-четвертых, Денис честный. В наши дни куда ни глянь — одни лицемеры да подхалимы, готовые продать близкого человека ради личной выгоды. Елена Яковлева воспитала сына, который не стал оправдываться за измену бывшей жене и открыто признал свою вину. Не ошибается только тот, кто ничего не делает, тем более чужая душа — потемки.

Денис Шальных в программе "Секрет на миллион". Кадр НТВ/ntv.ru

В-пятых, сын Елены Яковлевой целеустремленный. Захотел — забил все тело татуировками, захотел — накачал мускулы невероятных размеров. А это значит, что парню все по плечу, было бы желание.

Сын Елены Яковлевой, Денис Шальных. Фото: Вконтакте/vk.com/id48372789

20 мая 2023, 20:02
Сын Елены Яковлевой, Денис Шальных. Кадр Youtube
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Шокирующие фото сына Елены Яковлевой

Денис Шальных оправдывает свою фамилию - пошалил с внешностью на славу.
Причем сын Яковлевой не сразу украсил все лицо тату.
У Дениса есть любимая девушка. Она тату-мастер.
Денис занимается бодибилдингом.
Мужчина всерьез увлечен татуировкой.
Впрочем, Денис предпочитает и шрамирование (линия на носу и скулах).
Внешность мужчины весьма противоречива.
Изменения во внешности Дениса сопряжены с болью и кровью.

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