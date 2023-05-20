Мамин симпатяга: 5 причин считать сына Елены Яковлевой славным

Денис Шальных весьма хорош собой – смотрите сами.



Люди любят навешивать друг на друга ярлыки, даже если толком не знакомы. Вот и этот парень попал под горячую руку. Из-за обширных татуировок на теле кому-то может показаться, что он фрик, монстр и даже мутант, но "Дни.ру" уверены, что Елена Яковлева родила прекрасного сына.

Есть не меньше пяти причин считать Дениса Шальных славным. Во-первых, это его осознанный поиск своего места в мире. Многие звездные дети предпочитают сидеть у родителей на шее и быть их тенью. В отличие от сверстников, сын Елены Яковлевой заявил о себе и стал мастером на все руки.

Он прошел путь от начинающего артиста до барбера, успев также развить способности фитнес-тренера, детского воспитателя, режиссера, музыканта и лингвиста. Прямо как в песне группы "Король и Шут": "Актер, лицедей, добряк и злодей. Не ради людей, а ради искусства!".

Во-вторых, Денис Шальных обожает животных, да и сама Елена Яковлева не раз это подтверждала. Человек, который берет питомцев из приюта и заботится о них с любовью, уже на голову выше тех, кто пренебрегает такой возможностью.

В-третьих, он — мамин симпатяга. Парень не расстраивает знаменитых родителей и поддерживает с ними теплые отношения. Имея все шансы связаться с плохой компанией и запрещенными веществами, он сохранил достоинство, не ударил в грязь лицом и активно увлекся спортом.

В-четвертых, Денис честный. В наши дни куда ни глянь — одни лицемеры да подхалимы, готовые продать близкого человека ради личной выгоды. Елена Яковлева воспитала сына, который не стал оправдываться за измену бывшей жене и открыто признал свою вину. Не ошибается только тот, кто ничего не делает, тем более чужая душа — потемки.

В-пятых, сын Елены Яковлевой. Захотел — забил все тело татуировками, захотел — накачал мускулы невероятных размеров. А это значит, что парню все по плечу, было бы желание.